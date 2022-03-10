Российские военные уже неделю осаждают Мариуполь, обстреливая город ракетно-артиллерийскими залпами. Это оружие поражает как гражданские, так и военные цели; например, в среду (9 марта) был разрушен один из родильных домов Мариуполя.

Не пропустите Виновные из России должны быть наказаны, – в ЕС осудили обстрел роддома в Мариуполе

Новые спутниковые снимки дают представление о масштабах разрушений в Мариуполе, население которого к началу вторжения составило около 500 000 человек.



Фото разрушенных продуктовых магазинов и торговых центров в Мариуполе / Maxar



Фото сильно поврежденного торгового центра и других магазинов / Фото Maxar



Разрушенные дома и другие постройки в Мариуполе / Фото Maxar

На фотографиях, сделанных в среду утром космическим аппаратом WorldView-3 компании Maxar Technologies, видны значительные убытки нанесенные гражданской инфраструктуре в городе и его окрестностях, включая жилые дома, многоэтажные многоквартирные дома, продуктовые магазины и торговые центры.

Спутники Maxar следили за вторжением и в других частях Украины. Например, во вторник (8 марта) WorldView-3 сделал новые снимки недалеко от Киева.

Бронетехника на заснеженной местности к северо-востоку от аэропорта Антонов в Гостомеле и вид на Ирпенский мост к западу от Киева / Фото Maxar

Российская военная колонна протяженностью 64 километра уже больше недели стоит на окраине Киева. В связи с облачной погодой спутники с оптическим освещением, такие как WorldView-3, не смогли получить хороший обзор конвоя в течение большей части этого участка.

Облака продолжали висеть над большей частью маршрута колонны во вторник, но на фотографиях WorldView-3, сделанных в тот день, видна бронетехника и техника, маневрирующая к северо-востоку и юго-западу от аэропорта Антонов (недалеко от Гостомеля).

Maxar – не единственная компания, дающая представление о вторжении с высоты птичьего полета. Спутники, управляемые Planet, BlackSky и другими компаниями, также снимают оптические изображения войны и ее последствия. А такие компании как Capella Space присматриваются к региону с помощью радара с синтезированной апертурой, которому не нужен солнечный свет или ясное небо, чтобы хорошо рассмотреть землю.