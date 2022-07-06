В NASA отмечают, что команда спутника сейчас работает над выяснением причин сбоя и возобновлением связи. Специалисты располагают информацией о траектории движения аппарата, полученной на основе данных наземной сети Deep Space Network, с которой аппарат связался накануне.

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Также в NASA подчеркнули, что спутник имеет достаточное количество топлива, чтобы провести необходимую корректировку траектории движения позже.

Для чего предназначен CAPSTONE

Аппарат CAPSTONE был запущен в космос 28 июня с помощью ракеты-носителя Rocket Lab Electron. До этого запуски постоянно откладывались в течение месяца, первоначально аппарат планировали запустить в конце мая.

После старта почти неделю спутник провел на околоземной орбите, постепенно удаляясь от Земли по спирали благодаря двигателям универсальной платформы Photon, на которой он был закреплен.

В понедельник, 4 июля, была выполнена последняя корректировка с помощью двигателя платформы, в результате чего CAPSTONE получил необходимое ускорение.

Вскоре после этого 25-килограммовый аппарат отделился от платформы и продолжил путь к Луне.

Если все пойдет по плану, поездка CAPSTONE займет несколько месяцев, и он достигнет почти прямолинейной гало-орбиты вокруг Луны 13 ноября.

Главная цель миссии состоит в проверке стабильности орбиты, поскольку в будущем NASA планирует разместить на ней станцию ​​Gateway, являющуюся ключевым элементом американской лунной программы Artemis. Кроме того, CAPSTONE планируется использовать в ряде навигационных и коммуникационных экспериментов. Однако для этого NASA должно восстановить связь с аппаратом.

Кратко о программе Artemis

Программа Артемида была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение через 53 года американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство лунной станции на орбите спутника и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

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Характерной особенностью американской программы "Артемида" является то, что США собираются совершить рывок к Луне не сами, а вместе с партнерами. Конечно, Америка будет председательствовать, но другим участникам предлагается внести свой вклад в историю.

Напомним, что в последний раз нога человека ступала на поверхность нашего единственного природного спутника в конце 1972 года во время миссии Apollo-17.

Интересный факт! У CAPSTONE есть шанс стать первым спутником CubeSat, который будет летать в окололунном пространстве — орбитальном пространстве вблизи Луны и вокруг него.