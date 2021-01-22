Ученые снова напомнили, как выглядят спутники в телескоп и насколько сильно они мешают работать, показав, как аппараты типа Starlink мешают работе даже космических телескопов, и предложили ряд рекомендаций по снижению вреда. Однако не все компании готовы им следовать.

Астрономы пришли к консенсусу в вопросе роста количества спутников на орбите Земли. В прошлом году они провели множество встреч, конференций и других мероприятий, на которых подытожили первые месяцы работы в новой реальности. Сейчас идет постепенный запуск аппаратов Starlink и OneWeb, но совсем скоро к ним присоединятся как минимум спутники Kuiper от Amazon. Общее количество объектов на орбите до 2030 года может превысить 10 тысяч, говорится в колонке астрофизика Итана Сигеля для издания Forbes.

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В чем суть проблемы

С 2019 года все телескопы столкнулись с увеличением количества помех от спутников, как только началось развертывание Starlink.



Обсерватория Серро-Тололо зафиксировала пролет группы спутников Starlink​ / Фото CTIO

Поэтому ученые разработали рекомендации, которые необходимо учитывать при разработке спутников. Фактически их всего две:

высота орбиты не выше 550-600 километров,

звездная величина при наблюдении с Земли не должна превышать +7, что эквивалентно слабым звездам, заметным невооруженным глазом.

Чем выше спутник, тем дольше он находится в поле видимости и медленнее движется по небосводу.

Отмечается, что сейчас спутники Starlink, хотя и очень яркие, представляют меньшую проблему, чем аппараты OneWeb. Группировка SpaceX занимает орбиты на высоте 550 километров, а вот британско-индийский проект использует орбиту 1 200 километров. Но и Starlink скоро займет высшую позицию: часть запланированных к запуску спутников разместится на большей высоте. Астрономы надеются, что к тому моменту американской компании удастся снизить заметность аппаратов.

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Сигель собрал примеры того, как спутники срывают астрономические наблюдения. Не помогает даже вывод телескопов в космос. "Хаббл" находится на орбите высотой около 540 километров, и в его поле зрения все равно попадают аппараты Starlink. А следующее видео демонстрирует бессмысленность продолжения строительства обсерватории имени Веры Рубин – нового инструмента в Чили. Ролик смоделировал наблюдения 110 первых объектов из каталога Мессье с помощью будущего телескопа: половина из них зажженная уже выведенными спутниками.

Надежных методов нивелировать эти препятствия нет. Компьютерная обработка снимков снижает их четкость и информативность, а в астрономии часто важны данные каждого пикселя. SpaceX работает с астрономами и пытается снизить заметность своих аппаратов. Amazon с их проектом Kuiper и OneWeb на словах тоже готова идти навстречу ученым. Однако такие заявления нужно проверить на практике. Сегодня предложенные на семинарах и конференциях рекомендации – необязательные.

Сигель предлагает сделать разработанные научным сообществом рекомендации обязательным требованием регуляторных организаций ко всем выведенным орбитальным аппаратам. Иначе земная наука потеряет слишком много.