Спутники SpaceX Starlink мешают изучать опасные астероиды

Астрономы со всего мира уже давно жаловались на спутники Starlink компании SpaceX. Они постоянно мешают исследовать звездное небо, оставляя следы на фото. Сегодня на орбите земли уже около 2000 таких спутников и проблема только обостряется.

Теперь же астрономы заговорили о том, что спутники очень усложняют изучение потенциально опасных для Земли астероидов. Ученые оценили влияние аппаратов Starlink на около 300 тысяч снимков, сделанных астрономами Паломарской обсерватории, расположенной в Южной Калифорнии.

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Насколько спутники Starlink усложняют работу астрономов

В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года отмечается 35-кратное увеличение количества снимков, которые были повреждены отраженными полосами света. Отмечается, что отраженные полосы не всегда ставят под угрозу научную ценность снимков, но способны помешать выявлению потенциально опасных астероидов.

Световые следы от спутников Starlink на фото / Фото Victoria Girgis/Lowell Observatory

Представитель NASA заявил, что спутники "могут мешать наземному наблюдению, увеличивая сложность дифференциации искусственных аппаратов от природных объектов, таких как астероиды и кометы".

Хотя в основном спутники незаметны для невооруженного глаза, они мешают наблюдениям астрономов-любителей и профессионалов.

– заявила Конни Уокер, глава Международного астрономического союза.

Авторы исследования обеспокоены тем, что стремительно растущая группировка спутников Starlink в дальнейшем будет оказывать более существенное влияние на наблюдения ученых, проводимых с поверхности Земли. Некоторые опасения вызывают планы других компаний, таких как Amazon и OneWeb, по созданию собственных орбитальных спутниковых группировок.

"Астрономия стоит перед критической точкой, когда все больше препятствий для наблюдений и потери науки", – считает Конни Уокер.

Количество спутников Starlink будет только расти

В настоящее время SpaceX имеет разрешение Федеральной комиссии по связи США на запуск 12 тысяч спутников Starlink. Однако компания не планирует останавливаться на этом и намерена в будущем отправить в космическое пространство до 42 тысяч аппаратов.

В настоящее время в активном состоянии находится около 1740 спутников Starlink.

В то же время компания OneWeb, также занимающаяся построением спутниковой сети для предоставления услуг широкополосного доступа к сети, вывела на орбиту 394 из 648 аппаратов.

В планы Amazon входит запуск более 3 тысяч спутников к 2029 году.

к 2029 году. Кроме того, в прошлом году Китай объявил о намерении создать сеть из 13 тысяч телекоммуникационных спутников.