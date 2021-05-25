Спутники показали, как изменилась Джакарта: впечатляющие фото города, исчезающего под водой

Джакарта – это один из самых стремительно растущих городов. Население составляет около 10 миллионов человек. Если учитывать агломерацию, то более 34 миллионов. Как изменилась Джакарта за 29 лет?

По количеству населения агломерация Джакарты уступает лишь крупному Токио. Быстрый рост города и пригорода зафиксировали спутники проекта Landsat. Первая фотография была сделана в июле 1990 года. Вторая – в июле 2019.

Интересно Смарт-часы Huawei Band 6 уже в Украине: две недели автономной работы и 96 режимов тренировок



Так город выглядел в 1990 году / Фото NASA

В 1990 году население Джакарты оценивалось в 8 миллионов человек. Наводнения – постоянная проблема прибрежного города, который расположен на болотистой почве в дельте реки Чиливунг.



Джакарта в 2019 году / Фото НАСА

Как можно заметить сам город и его агломерация значительно выросли за 29 лет. У побережья появились искусственные острова, а землю поглотил бетон.

Из-за перенаселения уровень грунтовых вод постоянно падает – этому способствует откачка воды жителями города. Это в свою очередь приводит к постепенному проседанию почвы. Уровень моря тоже не стоит на месте и в среднем растет на 3 миллиметра в год.

Интересно Массовое восстановление лесов не поможет против климатических изменений – исследователи

Все это приводит к тому, что Джакарта буквально уходит под воду – 40% площади города находится ниже уровня моря . Согласно предварительным оценкам к 2050 году ниже уровня моря будет находиться уже 95% площади города .

. Согласно предварительным оценкам к 2050 году ниже уровня моря будет находиться уже . За это наводнения становятся все более ощутимыми. В 2007 году из-за муссона 70% города оказалось под водой .

. Власти планируют спастись от моря, которое наступает колоссальной дамбой, которая оградит город от Яванского моря. Но пока что проект выглядит призрачно.

И пока разрабатываются планы спасения от воды, власти Индонезии хотят перенести столицу из Джакарты в новый город на острове Калимантан.