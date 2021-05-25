По количеству населения агломерация Джакарты уступает лишь крупному Токио. Быстрый рост города и пригорода зафиксировали спутники проекта Landsat. Первая фотография была сделана в июле 1990 года. Вторая – в июле 2019.

Интересно Смарт-часы Huawei Band 6 уже в Украине: две недели автономной работы и 96 режимов тренировок



Так город выглядел в 1990 году / Фото NASA

В 1990 году население Джакарты оценивалось в 8 миллионов человек. Наводнения – постоянная проблема прибрежного города, который расположен на болотистой почве в дельте реки Чиливунг.



Джакарта в 2019 году / Фото НАСА

Как можно заметить сам город и его агломерация значительно выросли за 29 лет. У побережья появились искусственные острова, а землю поглотил бетон.

Из-за перенаселения уровень грунтовых вод постоянно падает – этому способствует откачка воды жителями города. Это в свою очередь приводит к постепенному проседанию почвы. Уровень моря тоже не стоит на месте и в среднем растет на 3 миллиметра в год.

Интересно Массовое восстановление лесов не поможет против климатических изменений – исследователи

Все это приводит к тому, что Джакарта буквально уходит под воду – 40% площади города находится ниже уровня моря . Согласно предварительным оценкам к 2050 году ниже уровня моря будет находиться уже 95% площади города .

. Согласно предварительным оценкам к 2050 году ниже уровня моря будет находиться уже . За это наводнения становятся все более ощутимыми. В 2007 году из-за муссона 70% города оказалось под водой .

. Власти планируют спастись от моря, которое наступает колоссальной дамбой, которая оградит город от Яванского моря. Но пока что проект выглядит призрачно.

И пока разрабатываются планы спасения от воды, власти Индонезии хотят перенести столицу из Джакарты в новый город на острове Калимантан.