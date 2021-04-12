30 марта, через пять дней после того, как OneWeb запустила с помощью российской ракеты "Союз-2.1б" свою очередную партию из 36 спутников, компания получила несколько "красных предупреждений" от 18-й эскадрильи космического контроля космических сил США о возможном столкновении со спутником Starlink.

Интересно Starlink достигнет глобального покрытия уже через пять запусков

Поскольку рабочая высота группировки OneWeb намного выше (около 1200 км от поверхности Земли), при выводе аппараты должны проходить через сеть спутников SpaceX Starlink, которые вращаются на высоте примерно 550 км.

Одно предупреждение Космических сил США указывало на вероятность столкновения в 1,3%: два спутника приблизились на расстояние до 60 метров – опасно близкое расстояние по меркам спутников на орбите. Если произойдет столкновение, это может вызвать катастрофу: сотни обломков могут повредить такие спутники.

SpaceX и OneWeb скоординировали работу, чтобы избежать опасности

В настоящее время нет ни одного национального или глобального органа, который заставил бы спутниковых операторов принимать меры в случае прогнозируемых столкновений. После срочных предупреждений Космических сил США командам OneWeb и SpaceX Starlink приходилось координировать маневры спутников по электронной почте.

По словам представителя OneWeb Криса Маклафлина, координируя свои действия с OneWeb, SpaceX отключила свою автоматизированную систему предотвращения столкновений на базе искусственного интеллекта и позволила OneWeb убрать свой спутник с маршрута. Было неясно, по какой именно причине SpaceX решила отключить систему – компания не комментирует эту историю.

Автоматизированная система SpaceX для предотвращения столкновений спутников и раньше вызывала озабоченность у других спутниковых операторов, которые говорят, что у них нет возможности узнать, в какую сторону система переместит спутник Starlink в случае сближения.



Спутник группировки OneWeb / Фото OneWeb

У SpaceX приблизительно 1370 спутников Starlink на орбите и готовятся к запуску еще тысячи, а в перспективе – возможно, и десятки тысяч. На данный момент OneWeb запустила 146 спутников из примерно 650, которые запланировала для аналогичной глобальной сети, работающей на более высоких орбитах. Amazon Джеффа Безоса пообещала присоединиться к гонке и планирует запустить более 3 тысяч спутников на низкую околоземную орбиту. Китай тоже вынашивает такие планы.

Кстати, в сентябре 2019 года Европейскому космическому агентству (ESA) пришлось в последнюю минуту применить маневр уклонения на одном из своих космических кораблей, чтобы избежать возможного столкновения со спутником Starlink. Вероятность столкновения составляла 1 из 1000. Это может показаться незначительной угрозой, но NASA обычно отправляет корабли к МКС при вероятности столкновения 1 из 100 тысяч. ESA заявило, что им пришлось переместить свой спутник, потому что у SpaceX не было плана действий. SpaceX объяснила, что пропустила электронные письма ESA об этой проблеме из-за "ошибки" в ее системах связи. В целом, похоже, что такие опасности будут становиться нормой.