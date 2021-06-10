Свежие фотографии глубокого космоса: зонд NASA возле Юпитера

Автоматическая межпланетная станция Juno 7 июня 2021 года осуществила близкий пролет возле крупнейшего спутника Юпитера Ганимеда. 9 июня NASA опубликовало первой присланные зондом фотографии. А 10 июня количество таких фотографий значительно возросло.

В 2021 году из глубокого космоса фотографии могут отправлять только две автоматические станции: New Horizons и Juno. Первая станция работает за орбитой Плутона, исследуя пояс Койпера. Juno находится на орбите вокруг гиганта Юпитера, и исследует его. 7 июня 2021 года аппарата выпала редкая возможность увидеть самый большой спутник Солнечной системы Ганимед с расстояния 1000 километров.

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Подборка поразительных фотографий Ганимеда, сделанных станцией Juno 7 июня 2021



Ганимед во всей красе / Фото Mission Juno



Более контрастное изображение Ганимеда / Фото Mission Juno



"Сырое изображение" Цепочки Энки / Фото Mission Juno

Что такое Цепочка Энки?

Это цепочка из 13 ударных кратеров, образовавшихся, по мнению ученых, в результате удара кометы. Комета, как видно на фотографии, была фрагментирована еще до удара о поверхность Ганимеда. Вероятно, на части ее разорвала мощная гравитация Юпитера. Цепочка названа в честь шумерского бога океана, пресных вод и мудрости Энки.



Детали поверхности / Фото Mission Juno



Ганимед в объективе Juno / Фото Mission Juno



Детали поверхности / Фото Mission Juno



Контрастное изображение Ганимеда / Фото Mission Juno



Контрастное изображение Ганимеда / Фото Mission Juno

Землю и систему Юпитера разделяет почти 700 миллионов километров пространства. Поэтому автоматическая межпланетная станция Juno не может быстро передать высококачественные фотографии, которые она сделала во время пролета возле спутника.

Также следует помнить, что изображение – это в первую очередь научные данные, которые ученые должны получить и обработать. Только после этого фотографии загружаются на сайт для свободного пользования.

Объединяя несколько фотографий, сделанных через разные световые фильтры Juno, можно получить такие замечательные контрастные изображения, на которых четко видно детали поверхности Ганимеда.