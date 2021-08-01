Аппарат для полета к Юпитеру завершил серию важных испытаний

Система Юпитера давно интересует научное сообщество Земли. Газовый гигант имеет не меньше 80 спутников. Особенно интересуют ученых Галилеевы спутники, ведь на некоторых из них может вполне существовать внеземная жизнь. Для их исследования Европейское космическое агентство готовит специальную межпланетную станцию, которая завершила очередной этап тестирований.

Запуск Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) к системе Юпитера запланирован на 2022 год. Автоматическая межпланетная станция (АМС) будет изучать 4 Галилеевы спутники планеты-гиганта: Ганимед, Каллисто и Европу. Исследование Ио будет дистанционным, без выхода на орбиту вокруг спутника. Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что станция JUICE успешно завершила важные термовакуумные испытания, которые проходили в специальной камере.

Интересно Зонд NASA пролетает возле Ганимеда и Юпитера: видео, от которого захватывает дух

Ученые ESA рассказывают об испытании JUICE: смотреть видео онлайн

Подробнее о важных испытаниях юпитерианской станции

Испытания, которым подвергли Jupiter Icy Moon Explorer, заключались в том, чтобы проверить, как аппарат выдержит условия космоса.

Космический вакуум.

Высокие температуры.

Низкие температуры.

Чтобы моделировать условия космоса, АМС разместили в камере LCC. Там аппарат провел месяц, в течение которого за ним пристально следили специалисты миссии.

Больше о системе Юпитера Благодаря "Хабблу" в атмосфере крупнейшего спутника Солнечной системы обнаружили водяной пар

Что такое LCC?

Large Space Simulator (LSS) – Великий космический симулятор. Это самая большая вакуумная камера в Европе. Она имеет 15 метров в длину и 10 метров в ширину. Именно в ней разместили АМС JUICE. Помпы LSS откачали все газы, образовав вакуум. Криогенный жидкий азот симулировал низкие температуры космоса. А специальные ксеноновые лампы могут воспроизводить условия солнечного излучения и разогревать среду.

Полетная модель JUICE подверглась трем основным испытаниям:

Давление, которое меньше земного в миллиард раз.

Высокие температуры, которые в камере достигали отметки 250 градусов по Цельсию.

Низкие криогенные температуры. Отметка термометра в LCC опускалась до -180 градусов по Цельсию.

Все это может создать трудности для межпланетной станции, поэтому специалисты должны были проверить, выдержит ли тяжелые условия аппарат. Месяц тестирований показал, что JUICE справился с задачей.

После тестирования АМС вернется во Францию, где расположено подразделение Airbus Group, отвечающее за оборонную и аэрокосмическую продукцию – Airbus Defence and Space. Там Jupiter Icy Moon Explorer пройдет завершающие подготовки перед запуском в 2022 году.