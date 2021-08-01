Запуск Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) к системе Юпитера запланирован на 2022 год. Автоматическая межпланетная станция (АМС) будет изучать 4 Галилеевы спутники планеты-гиганта: Ганимед, Каллисто и Европу. Исследование Ио будет дистанционным, без выхода на орбиту вокруг спутника. Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что станция JUICE успешно завершила важные термовакуумные испытания, которые проходили в специальной камере.
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Подробнее о важных испытаниях юпитерианской станции
Испытания, которым подвергли Jupiter Icy Moon Explorer, заключались в том, чтобы проверить, как аппарат выдержит условия космоса.
- Космический вакуум.
- Высокие температуры.
- Низкие температуры.
Чтобы моделировать условия космоса, АМС разместили в камере LCC. Там аппарат провел месяц, в течение которого за ним пристально следили специалисты миссии.
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Что такое LCC?
Large Space Simulator (LSS) – Великий космический симулятор. Это самая большая вакуумная камера в Европе. Она имеет 15 метров в длину и 10 метров в ширину. Именно в ней разместили АМС JUICE. Помпы LSS откачали все газы, образовав вакуум. Криогенный жидкий азот симулировал низкие температуры космоса. А специальные ксеноновые лампы могут воспроизводить условия солнечного излучения и разогревать среду.
Полетная модель JUICE подверглась трем основным испытаниям:
- Давление, которое меньше земного в миллиард раз.
- Высокие температуры, которые в камере достигали отметки 250 градусов по Цельсию.
- Низкие криогенные температуры. Отметка термометра в LCC опускалась до -180 градусов по Цельсию.
Все это может создать трудности для межпланетной станции, поэтому специалисты должны были проверить, выдержит ли тяжелые условия аппарат. Месяц тестирований показал, что JUICE справился с задачей.
После тестирования АМС вернется во Францию, где расположено подразделение Airbus Group, отвечающее за оборонную и аэрокосмическую продукцию – Airbus Defence and Space. Там Jupiter Icy Moon Explorer пройдет завершающие подготовки перед запуском в 2022 году.