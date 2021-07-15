Считается, что неразвитая жизни на Европе может существовать в ее океанах, которые расположены под ледяной поверхностью спутника. Вероятнее всего, если она зародилась, то существует возле подводных вулканов, которые извергают в окружающую среду большое количество питательных веществ. И признаки этой жизни могли бы быть на поверхности планетоида. Так почему же мы не видим биосигнатуры?

Интересно Есть ли подводные вулканы на Европе



Поверхность Европы покрыта трещинами / Фото Wikipedia

Причина не выявления биосигнатур

Если мы отбросим возможность того, что жизни на Европе все же нет, то нужно понять, почему мы ее не видим.

Ученые считают, что этому может существовать 2 главные причины.

Жесткая радиация. Бомбардировка поверхности спутника космическими лучами, которые ускоряются с помощью мощного магнитного поля Юпитера. Ученые подсчитали, что это стерилизует всю поверхность спутника и уничтожает все химические маркеры жизни на глубину до 20 сантиметров.

Постоянніе бомбардировки микрометеоритами. Как оказалось, этот фактор тоже значительно влияет на биомаркеры на поверхности. Регулярные удары больших, малых и микроскопических метеоритов словно перемешивают поверхность спутника. Страдают от этого верхние слои поверхности на глубину до 30 сантиметров. Поэтому, если даже условное химическое соединение, которое является биомаркером "спряталось" на глубине 20 – 30 сантиметров, то оно все равно окажется близко к поверхности из-за падения микрометеоритов. А там их уничтожит радиация.

Ученые считают, что морфологически незрелые кратеры должны меньше подвергаться бомбардировке радиацией и метеоритами, поэтому искать биосигнатуры нужно именно там.

Интересно, примут ли во внимание это исследование инженеры автоматической межпланетной станции Europa Clipper, которую планируют отправить на Европу в 2024 году. Аппарат не будет бурить лед, а займется исследованием спутника из космоса. Учитывая новые данные, описанные в исследовании, исследовательской станции могут потребоваться более чувствительные устройства на борту для обнаружения жизни.