Солнце можно использовать не только для того, чтобы улавливать энергию солнечными панелями. Еще можно улавливать фотоны парусом. Хотя эти частицы и не имеют массы, но могут передать объекту небольшой импульс. Поэтому берем небольшой космический аппарат и оборудуем его большим парусом – в результате имеем исследовательский зонд NEA Scout.

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Развернутый солнечный парус небольшого аппарата NEA Scout / Фото NASA

NEA Scout по пути к астероиду

Возможность путешествовать космическим пространсвом с помощью паруса уже доказана на практике: спутник LightSail 2 с 2019 года кружит околоземной орбитой, используя солнечный парус для изменения параметров орбиты. А вот зонд-"кубсат" NEA Scout (Near-Earth Asteroid Scout) должна использовать опыт LightSail уже в глубоком космосе и с целью исследований природных тел.

NEA Scout будет запущен вместе с миссией Artemis I. Когда это произойдет – точно неизвестно, но, надеемся, что старт SLS состоится в марте 2022 года. NEA Scout будет дополнительным полезным грузом в пределах основной миссии. К счастью, современные технологии позволяют строить небольшие космические аппараты с сохранением относительно высокой производительности.

Цель "кубсата" с солнечным парусом – небольшой околоземный астероид 2020 GE.

Размеры астероида совсем крохотные: от 4 до 18 метров в диаметре.

Ближайшая точка к Солнцу (перигелий) – 145 миллионов 109 тысяч километров (0,97 астрономические единицы).

Самая отдаленная точка до Солнца (афелий) – 157 миллионов 77 тысяч километров (1,05 астрономические единицы).

Один оборот вокруг светила 2020 GE производит за 368 дней.

Преимущественно астероид не приближается к Земле ближе, чем на 2 миллиона километров. Но 24 сентября 2024 года сблизится с нашей планетой "всего" на 660 тысяч километров.

2020 GE – это прямо-таки "малыш" из мира астероидов. Земные космические аппараты еще не приближались к таким крохам. Поэтому исследователей интересует, что же являет собой это космическое тело. Например, каковы его реальные размеры? Астероид представляет собой цельную глыбу или сформированный из множества метеороидов, слипшихся во кучу (вроде астероида Бенну)? Существует ли ореол пыли вокруг 2020 GE?

NEA Scout ответит на все эти вопросы, используя камеру с разрешением 10 сантиметров на пиксель. Но главное, конечно, это солнечный парус.

Аппарат откроет его вскоре после отсоединения от космического корабля "Орион".

Парус площадью 86 квадратных метров будет закреплен на спицах из сплавов нержавеющей стали.

Толщина паруса меньше человеческого волоса и измеряется в микронах.

Чтобы догнать астероид, "кубсат" использует не только энергию Солнца, но и совершит гравитационный маневр возле Луны. Теперь остается только ждать запуска SLS и последующего отключения NEA Scout. Если демонстрация технологии будет удачной (а сомневаться в этом причин нет), то в космос отправят больше таких аппаратов. К примеру, так можно будет догонять межзвездные космические объекты.