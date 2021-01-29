Во время испытаний новейшего спутника SXM-7 на орбите компания Sirius XM обнаружила неисправности. 27 января об этом сообщили Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Запуск созданного Maxar Technologies спутника прошел 13 декабря с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Источник: Space

Во время орбитальных испытаний SXM-7 произошли события, которые привели к отказу некоторых блоков полезной нагрузки SXM-7. Оценка ситуации продолжается. Масштабы повреждения SXM-7 еще не известны. Сбой не был связан с ракетой-носителем.

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Реакция компаний на ситуацию

Конструкция SXM-7 массой 7 тонн работает от двух больших солнечных батарей и аккумуляторов для хранения энергии. Он является одним из двух аппаратов Maxar для запуска с помощью SpaceX. Другой, SXM-8, находится на стадии сборки. Запустят его в конце года.

Срок службы обоих спутников составляет 15 лет. Они были предназначены для замены двух устаревших спутников, которые сегодня находятся на орбите и обеспечивают работу службы цифрового радио Sirius XM в США, Канаде и странах Карибского бассейна.

Фаза орбитальных испытаний началась 4 января. Обычно тестирование длится несколько месяцев. Компания еще не выяснила, что именно пошло не так, но заявила, что контролирует спутник.

Иллюстрация художника, изображающего спутник Sirius XM-7 на орбите / Изображение Maxar Technologies

Мы не ожидаем, что эти неприятности с SXM-7 повлияют на нашу службу спутниковой радиосвязи. Наши спутники XM-3 и XM-4 продолжают функционировать и, как ожидается, будут поддерживать нашу службу спутникового радио в течение нескольких лет,

– говорится в заявлении Sirius XM.

Хотя упомянутые спутники планировалось заменить, они исправны. Компания сообщила, что у нее также есть запасной орбитальный модуль SXM-5, которой может быть использован в случае необходимости.

Maxar Technologies переложила всю ответственность на Sirius XM. Производитель в своем заявлении отметил, что помогает компании устранять неисправности и диагностировать аппарат, чтобы оценить степень повреждений. Согласно Sirius XM, она приобрела общую страховку на сумму 225 миллионов долларов. Эта сумма покрывает как запуск спутника, так и первый год эксплуатации.