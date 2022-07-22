Снимок эпической геологической структуры, известной как Долина Маринера, опубликовало Европейское космическое агентство. Она в 20 раз шире земного Большого каньона, а также в десять раз длиннее и в семь раз глубже. В отличие от Гранд-Каньона, Долина Маринера, скорее всего, была создана дрейфующими тектоническими плитами, а не потоками воды.

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Самый большой каньон

Фотография системы каньонов сделана еще в апреле. Она показывает глубокий песчано-оранжевый залив, очерченный зубчатыми скалами и испещренный кратерами от столкновений с метеоритами.

Долина Маринера расположена северо-восточнее области Тарсис и тянется вдоль экватора. Общая протяженность структуры составляет 4000 километров.

Mars Express вращается вокруг красной планеты с 2003 года, периодически фотографируя поверхность. За это время спутник сделал много интересных снимков – как обычных, так и иногда жутких, вокруг которых люди начинали строить теории заговора, придумывать истории об инопланетном происхождении марсианских структур и прочее.

В мае в сети публиковали фотографии того, что, по словам зрителей, выглядело почти как "гигантские царапины от когтей монстра".