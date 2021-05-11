Предложение внес профессор Корейского института передовых технологий Квон Се-Джин, глава кафедры спутниковых исследований. Сейчас его рассматривает Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи.

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Что известно о спутнике Южной Кореи

Спустить с орбиты предлагается первый спутник Южной Кореи Wooribyeol I. Он был отправлен на околоземную орбиту в августе 1992 года и ознаменовал начало космической эры страны.

Характеристики спутника Wooribyeol I

Это небольшой аппарат массой около 45 килограммов. Его использовали для:

научных экспериментов;

метеорологических наблюдений;

и для радиовещания в течение пяти лет с момента запуска.

Через какое-то время у него начались проблемы со связью и в 2004 году спутник был официально признан потерянным. Однако он по-прежнему кружит вокруг планеты на высоте около 1 300 километров.



Спутник Южной Кореи Wooribyeol I / Фото Pulse

Как планируют вернуть спутник на Землю

Аппарат предлагается поймать с помощью специального спутника-собирателя, который сблизится с Wooribyeol I, захватит его роботизированной рукой и затянет в атмосферу. Задачи требуют неординарных инженерных решений.

Во-первых , текущие возможности южнокорейских ракет-носителей позволяют поднимать аппараты на высоту до 800 километров. Таким образом для того, чтобы добраться до неработающего спутника, придется выполнить маневр изменения орбиты.

, текущие возможности южнокорейских ракет-носителей позволяют поднимать аппараты на высоту до 800 километров. Таким образом для того, чтобы добраться до неработающего спутника, придется выполнить маневр изменения орбиты. Во-вторых , отработавший спутник движется вокруг Земли со скоростью почти 25 тысяч км/ч . Поймать такой объект будет непросто.

, отработавший спутник движется вокруг Земли со скоростью почти . Поймать такой объект будет непросто. В-третьих, при снижении на высоте около 80 километров над поверхностью оба аппарата при такой скорости начнут в буквальном смысле гореть из-за трения о плотные слои атмосферы.

Интересный факт. Реализация проекта вероятно начнется уже в следующем году, если успеют принять нужный бюджет.

Оба спутника в любом случае к Земле совершенно целыми не доберутся, но в случае успеха поставленной задачи это станет еще одной вехой в истории космических исследований Южной Кореи, говорит профессор Квон Се-Джин.

Он добавил, что стране для дальнейшего развития сферы космических исследований предстоит разработать технологии, связанные с движением по переходной орбите, сближением космических аппаратов, стыковкой, а также повторным входом в атмосферу.