Предложение внес профессор Корейского института передовых технологий Квон Се-Джин, глава кафедры спутниковых исследований. Сейчас его рассматривает Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи.
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Что известно о спутнике Южной Кореи
Спустить с орбиты предлагается первый спутник Южной Кореи Wooribyeol I. Он был отправлен на околоземную орбиту в августе 1992 года и ознаменовал начало космической эры страны.
Характеристики спутника Wooribyeol I
Это небольшой аппарат массой около 45 килограммов. Его использовали для:
- научных экспериментов;
- метеорологических наблюдений;
- и для радиовещания в течение пяти лет с момента запуска.
Через какое-то время у него начались проблемы со связью и в 2004 году спутник был официально признан потерянным. Однако он по-прежнему кружит вокруг планеты на высоте около 1 300 километров.
Спутник Южной Кореи Wooribyeol I / Фото Pulse
Как планируют вернуть спутник на Землю
Аппарат предлагается поймать с помощью специального спутника-собирателя, который сблизится с Wooribyeol I, захватит его роботизированной рукой и затянет в атмосферу. Задачи требуют неординарных инженерных решений.
- Во-первых, текущие возможности южнокорейских ракет-носителей позволяют поднимать аппараты на высоту до 800 километров. Таким образом для того, чтобы добраться до неработающего спутника, придется выполнить маневр изменения орбиты.
- Во-вторых, отработавший спутник движется вокруг Земли со скоростью почти 25 тысяч км/ч. Поймать такой объект будет непросто.
- В-третьих, при снижении на высоте около 80 километров над поверхностью оба аппарата при такой скорости начнут в буквальном смысле гореть из-за трения о плотные слои атмосферы.
Оба спутника в любом случае к Земле совершенно целыми не доберутся, но в случае успеха поставленной задачи это станет еще одной вехой в истории космических исследований Южной Кореи, говорит профессор Квон Се-Джин.
Он добавил, что стране для дальнейшего развития сферы космических исследований предстоит разработать технологии, связанные с движением по переходной орбите, сближением космических аппаратов, стыковкой, а также повторным входом в атмосферу.