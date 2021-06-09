Ранее мы сообщали о близком пролете зонда Juno возле Ганимеда, который состоялся 7 июня 2021 года в рамках расширенной миссии. По состоянию на 9 июня 2021 года NASA опубликовало только две фотографии самого большого спутника Солнечной системы. Такое малое количество фотографий обусловлено низкой скоростью передачи информации от Юпитера до Земли, а также тем, что специалистам нужно время, чтобы обработать изображения.

Больше о Juno Зонд "Юнона" пролетит возле крупнейшего спутника Солнечной системы



Фотография Ганимеда, сделанная АМС Juno 7 июня 2021 года / Фото NASA



Фотография темной стороны Ганимеда, сделанная навигационной камерой Juno / Фото NASA

Больше о Ганимеде

Это самый большой спутник Солнечной системы. Он даже больше Меркурия. Также Ганимед – это единственный спутник, который имеет свое магнитное поле. Поверхность Ганимеда покрыта бороздами, что может свидетельствовать о тектонической активности. А под поверхностью, вероятно, расположен океан с соленой водой.

Такой близкий пролет возле космического тела позволил автоматической межпланетной станции Juno тщательно исследовать ионосферу, магнитосферу и ледяную поверхность планетоида.

Во время сближения расстояние до спутника составило 1 038 километров.



Детали поверхности / Фото NASA

Проследить положение аппарата в реальном времени можно на сайте Eyes on the Solar System.