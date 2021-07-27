Водяной пар в атмосфере Ганимеда должен образовываться вследствие сублимации водного льда на поверхности. И хотя запасы воды на спутнике больше, чем во всех океанах Земли, температура у поверхности такая низкая, что лед не может растаять. Ученые использовали наборы данных за последние 20 лет, которые получили благодаря космическому телескопу Hubble. Это позволило подтвердить наличие водяного пара в атмосфере.

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Исследование атмосферы Ганимеда

В 1998 году телескоп Hubble сделал первые фотографии Ганимеда в ультрафиолетовом диапазоне. На двух изображениях были видны яркие линии, которые свидетельствовали о наличии полярного сияния и слабого магнитного поля.

Сходство фотографий ученые объяснили наличием в атмосфере молекулярного кислорода (О2). Но некоторые особенности в наблюдениях не соответствовали ожидаемым выбросам молекулярного кислорода. Ученые пришли к выводу, что это несоответствие, вероятно, связано с большей концентрацией атомарного кислорода (О).

В 2018 году ученые решили измерить уровень атомарного кислорода, сравнив первые фотографии Ганимеда в ультрафиолетовом диапазоне и более новые, которые были сделаны телескопом с 1998 года по 2010 год и в 2018 году.

Ученые с удивлением обнаружили, что атомарного кислорода в атмосфере почти нет.

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Фотографии Ганимеда, сделанные в 1998 году / Фото Nature Astronomy

Ученый Лоренц Рот и его команда тщательно исследовала распределение полярного сияния на ультрафиолетовых фотографиях и пришла к выводу, что несоответствие в измерениях связано не с наличием атомарного кислорода, а с наличием водяного пара в атмосфере.

Откуда берется водяной пар на Ганимеде

Температура на поверхности космического тела очень низкая. И все же она довольно сильно колеблется в течение дня.

Около полудня вблизи экватора температура может вырасти достаточно, чтобы лед начал таять, высвобождая небольшое количество молекул воды. Эта вода моментально переходит в газообразное состояние.