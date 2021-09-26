Спрос на космический туризм растет: SpaceX хочет увеличить количество кораблей Crew Dragon

Недавно SpaceX успешно отправила на орбиту и вернула на Землю первый полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspriation4. В целом миссия прошла без проблем, а после ее завершения SpaceX отметила заметный скачок интереса к гражданским космическим полетам.

Учитывая увеличение интереса к космическим путешествиям компания SpaceX решила рассмотреть возможность увеличения количества космических кораблей Crew Dragon, которые будут нужны как для гражданских космических туристов, так и для доставки профессиональных астронавтов на МКС и обратно.

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Планы SpaceX на космические полеты

Согласно действующему контракту компании с NASA, предусматриваются еще 4 пилотируемых полета на МКС. В SpaceX запланированы еще 4 миссии для компании Axiom Space, в рамках которых на МКС будут доставлены космические туристы.

У SpaceX есть и третий контракт с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме. По данному контракту запланирована еще одна миссия, которая предполагает отправить пассажиров на орбиту без их доставки на МКС – аналогично Inspiration4.

Увеличение кораблей Dragon

Помимо миссий по отправке людей на орбиту, у SpaceX есть контракт с NASA по доставке грузов на МКС и обратно.

С учетом такой загруженности необходимо отметить, что сейчас в распоряжении SpaceX есть ограниченное количество кораблей Crew Dragon, каждый из которых сертифицирован лишь для пяти полетов. Причем два из них уже побывали в космосе дважды.

Точное количество капсул у SpaceX пока неизвестно, однако представитель компании уже подтвердил, что при наличии спроса будет построено дополнительное количество кораблей.

Вместе с тем, как заявила SpaceX, после успешного завершения миссии Inspiraiton4 к частным космическим полетам стал проявляться "огромный интерес" и это несмотря на то, что стоимость одного места в корабле Crew Dragon стоит 55 миллионов долларов.

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Кстати, сейчас компания работает над кораблем, который еще не летал на орбиту. Starship – гораздо больший космический корабль по сравнению с Dragon, и после ввода в эксплуатацию он сможет доставлять на орбиту существенно большее количество членов экипажа и большую массу груза. Однако сроки завершения работы над проектом пока остаются неизвестными.