Учитывая увеличение интереса к космическим путешествиям компания SpaceX решила рассмотреть возможность увеличения количества космических кораблей Crew Dragon, которые будут нужны как для гражданских космических туристов, так и для доставки профессиональных астронавтов на МКС и обратно.
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Планы SpaceX на космические полеты
Согласно действующему контракту компании с NASA, предусматриваются еще 4 пилотируемых полета на МКС. В SpaceX запланированы еще 4 миссии для компании Axiom Space, в рамках которых на МКС будут доставлены космические туристы.
У SpaceX есть и третий контракт с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме. По данному контракту запланирована еще одна миссия, которая предполагает отправить пассажиров на орбиту без их доставки на МКС – аналогично Inspiration4.
Увеличение кораблей Dragon
С учетом такой загруженности необходимо отметить, что сейчас в распоряжении SpaceX есть ограниченное количество кораблей Crew Dragon, каждый из которых сертифицирован лишь для пяти полетов. Причем два из них уже побывали в космосе дважды.
Точное количество капсул у SpaceX пока неизвестно, однако представитель компании уже подтвердил, что при наличии спроса будет построено дополнительное количество кораблей.
Вместе с тем, как заявила SpaceX, после успешного завершения миссии Inspiraiton4 к частным космическим полетам стал проявляться "огромный интерес" и это несмотря на то, что стоимость одного места в корабле Crew Dragon стоит 55 миллионов долларов.
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