Разработчики Spotify продолжают делать музыкальный сервис все более привлекательным для пользователей. Нововведение уже стало доступным ограниченному числу пользователей сервиса на устройствах под управлением Android и iOS.

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Как это работает

Для взаимодействия с голосовым помощником достаточно сказать "Привет, Spotify" (Hey, Spotify), когда приложение сервиса открыто. С его помощью можно осуществлять управление воспроизведением, прослушивать какие-то конкретные треки и плейлисты или же музыку исполнителей, которые вас интересуют.

Это очень удобно, так как для управления не нужно постоянно брать смартфон в руки, достаточно отдать соответствующую голосовую команду, чтобы переключить трек или остановить воспроизведение.

Для работы новой функции нужно дать разрешение Spotify на использование микрофона устройства. Сам же голосовой помощник можно активировать в разделе голосовых взаимодействий меню настроек программы.

Политика конфиденциальности Spotify сообщает о том, что сервис сохраняет записи и расшифровки голосовых команд только после пробуждения ассистента с помощью соответствующей команды или нажатия на кнопку голосового управления в приложении.