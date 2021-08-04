Spotify запустил новый вариант подписки всего за 99 центов: какие условия
4 августа 2021 , 20:08Читати новину українською
Источник:The Verge
Музыкальный сервис Spotify представил удешевленный вариант подписки на свои услуги. Он отличается возможностями от стандартного Premium, но стоит в десять раз дешевле.
Нововведение называется Spotify Plus. Оно уже тестируется в ограниченном круге пользователей из США.
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Условия Spotify Plus
- За 99 центов пользователь получит возможность выбирать желаемый трек и без ограничений переключаться на следующую композицию.
- Бесплатная версия позволяет переключать не больше шести треков в час и слушать только заранее составленные плейлисты.
- Новая подписка Spotify Plus не избавляет пользователя от рекламных вставок между треками.
После тестирования компания примет решение о целесообразности расширения этого вида подписки на другие страны.
В Украине подписка Premium предлагается за 4,99 доллара в месяц. Сколько попросят за Plus – пока неизвестно.Напомним, YouTube Music тоже тестирует новую подписку Premium Lite, о чем стало известно несколько дней назад. Она дешевле, чем обычный Premium, но тоже не имеет некоторых функций. Ее преимуществом, в отличие от Spotify, станет отсутствие рекламы.