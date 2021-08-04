Spotify запустил новый вариант подписки всего за 99 центов: какие условия

4 августа 2021 , 20:08
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Источник:

The Verge

Музыкальный сервис Spotify представил удешевленный вариант подписки на свои услуги. Он отличается возможностями от стандартного Premium, но стоит в десять раз дешевле.

Нововведение называется Spotify Plus. Оно уже тестируется в ограниченном круге пользователей из США.

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Условия Spotify Plus

  • За 99 центов пользователь получит возможность выбирать желаемый трек и без ограничений переключаться на следующую композицию.
  • Бесплатная версия позволяет переключать не больше шести треков в час и слушать только заранее составленные плейлисты.
  • Новая подписка Spotify Plus не избавляет пользователя от рекламных вставок между треками.

После тестирования компания примет решение о целесообразности расширения этого вида подписки на другие страны.

В Украине подписка Premium предлагается за 4,99 доллара в месяц. Сколько попросят за Plus – пока неизвестно.

Напомним, YouTube Music тоже тестирует новую подписку Premium Lite, о чем стало известно несколько дней назад. Она дешевле, чем обычный Premium, но тоже не имеет некоторых функций. Ее преимуществом, в отличие от Spotify, станет отсутствие рекламы.
Автор: Олександр Гайдамашко