Нововведение называется Spotify Plus. Оно уже тестируется в ограниченном круге пользователей из США.
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Условия Spotify Plus
- За 99 центов пользователь получит возможность выбирать желаемый трек и без ограничений переключаться на следующую композицию.
- Бесплатная версия позволяет переключать не больше шести треков в час и слушать только заранее составленные плейлисты.
- Новая подписка Spotify Plus не избавляет пользователя от рекламных вставок между треками.
После тестирования компания примет решение о целесообразности расширения этого вида подписки на другие страны.
В Украине подписка Premium предлагается за 4,99 доллара в месяц. Сколько попросят за Plus – пока неизвестно.