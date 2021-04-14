Компания уже тестировала подобный гаджет в 2019 году. Новая же версия отличается от той модели как дизайном, так и функциональностью. У нее есть сенсорный экран, большая ручка для навигации и функция голосового управления.

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Что предлагает новинка



Car Thing от Spotify / Фото Spotify

Для активации Car Thing необходимо произнести "Hi, Spotify", а затем сказать название песни или подкаста. Устройство подключается к учетной записи Spotify и имеет доступ к спискам воспроизведения пользователя.

На верхней панели устройства есть четыре кнопки. К ним можно привязать разнообразные списки воспроизведения и запускать их одним нажатием.



Кнопки, к которым можно привязать писки воспроизведения / Фото Spotify

Устройство можно подключить к автомобилю через Bluetooth, AUX или USB-кабель. Компания пояснила, что с помощью Car Thing клиенты смогут улучшить прослушивания музыки в автомобилях, потому что не все автомобили поддерживают Apple CarPlay или Android Auto, пишет TechCrunch.

Как получить

Сейчас плеер доступен только в США. Сначала клиенты могут получить Car Thing бесплатно, оформив предварительный заказ на сайте. Нужно оплатить только доставку, которая стоит от 7 долларов. Spotify оценивает стоимость нового продукта в 80 долларов и заявляет, что он все еще экспериментальный. Компания пока не решила, начнет ли она продавать устройство и когда.



Комплект поставки Car Thing / Фото Spotify

Это первое устройство Spotify, и мы, очевидно, хотим, чтобы все работало исправно,

– заявил руководитель отдела аппаратных продуктов сервиса Андреас Седборг.

По его словам, именно поэтому компания пока не берет деньги за Car Thing.