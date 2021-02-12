Шведский стриминговый сервис Spotify тестирует новую функцию текстов Live Lyrics. Она будет доступна в фирменном приложении. Сейчас Lyrics испытывают на ограниченном круге пользователей из США.

Тестирование Live Lyrics официально подтвердили в Spotify. Появится ли эта функция у всех пользователей в компании – пока не уточняют.

Также Facebook и Instagram поймали на нарушении европейского закона о конфиденциальности

"Мы действительно сейчас тестируем Live Lyrics на некоторых пользователях. Мы часто прибегаем к такому методу тестирования перед внедрением новых функций, чтобы лучше понять, как ими будут пользоваться", – заявили в компании.

Там также пояснили, что иногда испытания показывают, что некоторые нововведения нуждаются в доработке, именно поэтому услуга пока не доступна для многих.

Что известно о Live Lyrics

Впервые Spotify начала тестировать Live Lyrics в ноябре 2019 года, проводя исследования на пользователях из разных стран. Функция работает на базе текстов Musixmatch.

Эксперты говорят, что основной причиной, по которой Live Lyrics еще не нашла широкого распространения, являются проблемы с лицензированием контента.

Особенностью функции является динамическое отображение текста, при этом строки меняются в зависимости от времени воспроизведения композиции. Похожая технология появилась в Apple Music при обновлении до iOS 13, благодаря интеграции базы данных текстов от платформы Genius.