Дождались: подкасты Spotify теперь доступны в Украине

Музыкальный стриминговый сервис Spotify открыл для пользователей возможность слушать подкасты на платформе. Раньше эта опция не была доступна в Украине.

Подходящий раздел с подкастами уже начинает появляться у пользователей из Украины. Пользователь может найти подкаст, добавить его в библиотеку и даже загрузить на устройство, чтобы прослушать позже в режиме оффлайн.

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Подкасты в Spotify для доступных украинцев / Фото 24 канал

Также раздел с подкастами стал доступен и в десктопной версии Spotify. Как сообщает Gagadget, он работает с определенными сетованиями.

Кстати, вам совсем не требуется платная подписка от сервиса, чтобы иметь возможность слушать подкасты. Функция полностью доступна даже в бесплатном тарифе с рекламой. Раздел делится на несколько категорий, а отдельные подкасты легко ищутся в поиске.

Spotify и россия

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину, компания Spotify полностью покинула рынок страны-агрессора, несмотря на то, что перед этим приложила значительные усилия для того, чтобы зайти туда. Самое интересное, что выход из России, несмотря на прогнозы, почти никак не повлиял на финансовое состояние компании.

В финансовом отчете за второй квартал 2022 года компания отчиталась о росте числа пользователей, предпочитающих премиум-подписку, на 14% по сравнению с прошлым годом. Общее их количество составило 188 миллионов человек. Количество активных пользователей в месяц тоже увеличилось до 433 миллионов – прирост составил +19%.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с строчной буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.