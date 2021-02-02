Компания Spotify получила патент, в котором описывается система определения настроения пользователя на основе аудиоданных с микрофона. Патент выдали еще 12 января, но журналисты смогли обнаружить его только сейчас.

Источник: Gizmodo

В опубликованном документе описывается работа алгоритма, который берет за основу аудиоданные речи пользователя и фонового шума. На основе этих данных приложение будет определять эмоциональное состояние, пол, возраст, а также расовую принадлежность пользователя по акценту.

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Как работает функция

Для определения алгоритм будет анализировать высоту, тембр и ритм голоса. Приложение также сможет распознать стресс или плохое настроение. Патент описывает несколько сценариев применения. В одном из них говорится, что полученная информация будет влиять на предложение следующих треков при включенной функции подбора похожей музыки после завершения предыдущей. В остальном речь идет об алгоритме формирования подборок и создания отдельного раздела на главной странице.

Неизвестно, как алгоритм рекомендаций на основе настроения будет подбирать музыку. Например, станет ли Spotify включать грустные композиции, если у пользователя плохое настроение? Или, наоборот, включит бодрящие мотивы?

Наличие патента не означает, что функция будет реализована в ближайшее время, или что она вообще появится когда-нибудь. Однако это дает возможность понять, как будут работать алгоритмы рекомендаций следующих поколений.