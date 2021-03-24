Сервис для прослушивания музыки Spotify выпустил обновление для своего мобильного приложения. Изменения коснулись главной страницы, благодаря чему пользователям будет проще возвращаться к прослушиванию музыки и подкастам, а также узнавать о появлении нового контента.

В разделе, который показывает недавно воспроизводимые треки и подкасты, теперь будут выделяться подкасты, которые не были прослушаны до конца. Пользователь сможет возобновить воспроизведение прямо из этого меню. Здесь же можно найти новые выпуски подкастов от авторов, на которых подписан пользователь.

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Что еще нового

В верхней части главной страницы появится кнопка "История". Она покажет музыкальные композиции и подкасты, которые воспроизводились за последние три месяца. Сейчас найти прослушанный контент в Spotify не так просто, поэтому функция вероятно будет популярной среди пользователей.

Владельцы премиум-подписки получат доступ к улучшенной функции рекомендаций контента. Разработчики говорят о том, что этот инструмент "персонализированный, актуальный и реагирует на вкусы пользователя", но как он работает, неизвестно. Возможно, пользователям будут рекомендовать к прослушиванию недавно выпущенные треки от авторов, на которых они подписаны.

Согласно имеющимся данным, обновленный интерфейс станет доступен пользователям Spotify на платформах Android и iOS в течение следующего месяца. Обновления будут разворачиваться постепенно для различных регионов.