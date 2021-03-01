Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify официально зашел на украинский рынок еще в июле прошлого года. И наконец мы дождались, что сервис полноценно перевел интерфейс на украинский язык.

Украинский язык уже пополнил список языков, который поддерживает сервис. Отныне украинским пользователям по умолчанию предлагают локализованную украинскую версию интерфейса сайта.

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Правда, полной локализации пока не произошло. Так, мобильные приложения Spotify пока на украинский не переведены. Также нет оплаты в гривнах, как известно, сейчас для украинцев действуют американские цены в долларах.



Spotify сделал интерфейс на украинском / скриншот

Spotify в Украине

Напомним, сервис Spotify официально зашел в Украину 15 июля 2020 года. Новым украинским пользователям Spotify доступен бесплатный пробный период на три месяца, после чего придется оформить платную подписку.

Базовый тариф на Spotify Premium в Украине стоит 4,99 доллара (140 гривен). А семейный тариф стартует от 6,49 долларов (180 гривен).