Spotify наконец сделал интерфейс на украинском
Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify официально зашел на украинский рынок еще в июле прошлого года. И наконец мы дождались, что сервис полноценно перевел интерфейс на украинский язык.
Источник:Твитер @Sergey
Украинский язык уже пополнил список языков, который поддерживает сервис. Отныне украинским пользователям по умолчанию предлагают локализованную украинскую версию интерфейса сайта.
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Правда, полной локализации пока не произошло. Так, мобильные приложения Spotify пока на украинский не переведены. Также нет оплаты в гривнах, как известно, сейчас для украинцев действуют американские цены в долларах.
Spotify сделал интерфейс на украинском / скриншот
Spotify в Украине
Напомним, сервис Spotify официально зашел в Украину 15 июля 2020 года. Новым украинским пользователям Spotify доступен бесплатный пробный период на три месяца, после чего придется оформить платную подписку.
Базовый тариф на Spotify Premium в Украине стоит 4,99 доллара (140 гривен). А семейный тариф стартует от 6,49 долларов (180 гривен).
Что такое Spotify?Это шведский стриминговый сервис, позволяющий слушать музыку по подписке. Впервые сервис заработал в октябре 2008 года. В сервисе пользователи могут найти исполнителей, альбомы, плейлисты и лейблы.
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