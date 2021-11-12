В Spotify можно будет слушать аудиокниги

Сервис Spotify пытается выйти за рамки прослушивания музыки. Уже давно в приложении можно найти огромное количество подкастов, в которые уже инвестировали миллионы долларов. Теперь к ним добавят еще и аудиокниги.

Как сообщает источник, компания приобрела дистрибьютора цифровых аудиокниг Findaway. Соответствующее оповещение появилось на официальном сайте последнего.

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Чего ждать от слияния

В Spotify не поделились финансовыми условиями сделки, которая, как ожидается, завершится в четвертом квартале 2021 года при условии рассмотрения и утверждения регуляторами.

Все 150 работников останутся работать на своих местах из штаб-квартиры в Кливленде.

После завершения сделки и интеграции Spotify планирует предоставить расширенный доступ к аудиокнигам 381 миллиону активных пользователей Spotify.

Вместе Spotify и Findaway ускорят приход Spotify в индустрию аудиокниг, которая стремительно растет, что позволит ускорить инновации и донести аудиокниги до сотен миллионов слушателей Spotify,

​– комментируют на сайте Findaway.

Глава отдела аудиокниг Spotify Нир Зихерман рассказывает, что сегодня пользователи музыкального сервиса переходят на другие платформы для доступа к аудиокнигам, а он хочет, чтобы это потребление происходило с помощью самого приложения Spotify.

Подкасты останутся самой важной частью нашего бизнеса. Это расширение в новый тип контента, которого, как мы знаем, хотят наши потребители,

– говорит Зихерман.

Что известно о Findaway

Findaway была основана в 2004 году. Сегодня она руководит целой коллекцией брендов и продуктов. Компания объединяет создателей контента с партнерами-посредниками, такими как Apple, Google, Scribd, Audible, Nook, Rakuten Kobo, Chirp, Storytel (партнер Spotify), Overdrive, Audiobooks.com и десятками других мировых брендов.