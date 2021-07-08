Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 12 – полный перечень
Источник:24 канал
Несмотря на то, что Xiaomi пока официально не опубликовала список смартфонов, которые обновят до Android 12, по традиции за нее это сделали инсайдеры. Как правило, такого рода сливы нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть до того, как это сделает сама компания, но учитывая точность прогнозов источника этих сливов, им охотно верится.
Xiaomi часто обновляет свои смартфоны до актуальных версий Android, однако это касается далеко не всех моделей. Не редко случается так, что смартфоны, для которых было анонсировано обновление, так его и не получают.
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Именно поэтому окончательно доверять перечню нельзя даже если компания подтвердит его официально. Впрочем, владельцы последних моделей Xiaomi гарантированно могут не беспокоиться ни о чем.
Смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 12
В этот перечень вошли смартфоны не только собственного бренда Xiaomi, но и ее суббрендов, поэтому не удивляйтесь, что он получился таким большим:
Xiaomi
- Mi 11 / Pro / Ultra
- Mi 11i / 11X
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Lite
- Mi 10 / Pro / Ultra
- Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth
- Mi 10i / Mi 10T Lite
- Mi 10T / 10T Pro
Redmi
- Redmi 10X 5G / 10X Pro
- Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Note 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G
- Redmi Note 10 Pro / Pro Max
- Redmi Note 8 2021
- Redmi K30
- Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G
- Redmi K30 Pro / Zoom
- Redmi K30 Ultra / K30S Ultra
- Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro + / Gaming
Poco
- Poco F3
- Poco F2 Pro
- Poco F3 GT
- POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro
- Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro
- Poco M3 / M3 Pro 5G
- Poco C3
Black Shark
- Black Shark 3/3 Pro / 3s
- Black Shark 4/4 Pro
Безусловно, Xiaomi так сильно перемешала названия своих смартфонов, что только по номеру бывает довольно сложно определить, к какому поколению принадлежит тот или иной аппарат. Тем не менее Redmi 9, который вышел относительно недавно, что Mi Note 10 Lite, что другие модели вполне могли бы обновиться, поскольку устройства, вышедшие в один год с ними, обновления все-таки получают.
Как Xiaomi обновляет свои смартфоны
Xiaomi перестает обновлять смартфоны, которые не пользуются популярностью, и которые убивают спрос на более новые модели.
Многие не могут понять, как у Xiaomi устроен принцип выбора устройств, владельцы которых могут рассчитывать на обновление, а каким, наоборот, не стоит ничего ожидать. Однако все на самом деле довольно просто.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 / Фото Xiaomi
Xiaomi предпочитает смартфоны, которые популярны в меру. Например, Poco F2 или F3. Эти аппараты пользуются стабильным, пусть и не рекордным спросом, и их нельзя перестать обновлять просто так.
А вот Redmi Note 9 – чрезвычайно популярный смартфон и Xiaomi точно не нужно, чтобы его аудитория росла и дальше, потому что в ее модельном ряду есть более новые устройства. Его популярность не дает развиваться новинкам. Поэтому в интересах компании вывести его из гонки, отказавшись от обновлений.