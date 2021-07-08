Xiaomi часто обновляет свои смартфоны до актуальных версий Android, однако это касается далеко не всех моделей. Не редко случается так, что смартфоны, для которых было анонсировано обновление, так его и не получают.

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Именно поэтому окончательно доверять перечню нельзя даже если компания подтвердит его официально. Впрочем, владельцы последних моделей Xiaomi гарантированно могут не беспокоиться ни о чем.

Смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 12

В этот перечень вошли смартфоны не только собственного бренда Xiaomi, но и ее суббрендов, поэтому не удивляйтесь, что он получился таким большим:

Xiaomi

Mi 11 / Pro / Ultra

Mi 11i / 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi Mix Fold

Mi 11 Lite

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth

Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi 10T / 10T Pro

Redmi

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro + / Gaming

Poco

Poco F3

Poco F2 Pro

Poco F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

Poco M3 / M3 Pro 5G

Poco C3

Black Shark

Black Shark 3/3 Pro / 3s

Black Shark 4/4 Pro

Безусловно, Xiaomi так сильно перемешала названия своих смартфонов, что только по номеру бывает довольно сложно определить, к какому поколению принадлежит тот или иной аппарат. Тем не менее Redmi 9, который вышел относительно недавно, что Mi Note 10 Lite, что другие модели вполне могли бы обновиться, поскольку устройства, вышедшие в один год с ними, обновления все-таки получают.

Как Xiaomi обновляет свои смартфоны

Xiaomi перестает обновлять смартфоны, которые не пользуются популярностью, и которые убивают спрос на более новые модели.

Многие не могут понять, как у Xiaomi устроен принцип выбора устройств, владельцы которых могут рассчитывать на обновление, а каким, наоборот, не стоит ничего ожидать. Однако все на самом деле довольно просто.



Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 / Фото Xiaomi

Xiaomi предпочитает смартфоны, которые популярны в меру. Например, Poco F2 или F3. Эти аппараты пользуются стабильным, пусть и не рекордным спросом, и их нельзя перестать обновлять просто так.

А вот Redmi Note 9 – чрезвычайно популярный смартфон и Xiaomi точно не нужно, чтобы его аудитория росла и дальше, потому что в ее модельном ряду есть более новые устройства. Его популярность не дает развиваться новинкам. Поэтому в интересах компании вывести его из гонки, отказавшись от обновлений.