По сравнению с другими темами технологии не часто обсуждаются в подкастах. Больше контента этой тематики можно найти на ютубе, однако и там все в основном ограничивается обзорами техники и распаковками.

Интересно Huawei FreeBuds 4i – обзор, характеристики беспроводных наушников

Однако мы таки нашли украиноязычные подкаст-шоу о собственно технологиях, а также несколько ютуб-каналов как технологической, так и сугубо научной тематики. Предлагаем их небольшую подборку, которую, надеемся, оценят все неравнодушные к вопросам науки и техники.

Что послушать о технологиях

MOYO подкасты

В коротеньких подкастах Сева Приходько кратко и одновременно емко рассказывает о различных новинках в мире техники. Последний выпуск – о Clubhouse – вышел в феврале.



Короткие подкасты о новинках технологий / Скриншот 24 канала

Проєкт Інтелект

В этом подкаст-шоу журналист Андрей Бродецкий и разработчик продуктов на базе искусственного интеллекта (ИИ) Александр Гончар обсуждают разработки в области Artificial Intelligence и их влияние на общество. Авторы поднимают актуальные вопросы, в частности о том, насколько быстро ИИ сможет заменить человека. Последний эпизод вышел в апреле.



Подкаст-шоу об искусственном интеллекте / Скриншот 24 канала

Розумні безумці

Подкаст Дмитрия Пальчикова о прорывных технологиях, созданных украинцами, а также о стартапах. От "Розумних безумців" вы, в частности, узнаете:

как создать стартап,

реально ли сейчас пробиться со своей идеей в Кремниевой долине,

как заработать на свободомыслии.

Дмитрий и его гости дают немало практических советов о том, как развить бизнес, преодолев путь от идеи к продукту.



Розумні безумці – проводник в мире стартапов / Скриншот 24 канала

homo codeus

Это подкаст-шоу – об украинцах, которые работают в самых крутых технологических компаниях мира. Гости рассказывают о том:

как им удалось попасть на работу в Google, Amazon, Facebook и другие мировые флагманы информационного и торгового бизнеса;

чем их жизнь за рубежом отличается от жизни в Украине;

куда движется мир алгоритмов.

Homo codeus является идейным продолжением предыдущего проекта с Дмитрием Пальчиковым.



Истории украинцев, работающих в крупнейших технологических компаниях мира / Скриншот 24 канала

DOU

Разговорное подкаст-шоу с тремя ведущими: Алексом, Владой и Юрой. Все трое работают в IT-индустрии, поэтому и новости обсуждают из этой сферы. Среди прочего вы узнаете здесь о том:

что думают ведущие о зарплате айтишников,

как произошла утечка данных из SoftServe,

как IT влияют на жизнь каждого человека и мир в целом.



Истории из IT-индустрии от трех инсайдеров / Скриншот 24 канала

Несколько советов как комфортно слушать подкасты

Существует немало приложений для удобного прослушивания подкастов прямо на ваших смартфонах или других устройствах, где вам будет удобно.

Пользователям Android понравится приложение Google Podcasts. Оно удобно в использовании и имеет все необходимые функции включительно с возможностью скачать серию подкаста на смартфон и послушать позже. Также с помощью этого приложения можно транслировать подкасты на телевизор.

Приложение Podcast Addict доступно в AppGallery Store на устройствах от Huawei. С помощью этого приложения можно слушать подкасты, аудиокниги, радио, прямые трансляции из разных источников, включая YouTube, SoundCloud и новостные RSS-ленты.

Какие выбрать наушники

Прослушивание подкастов не требует каких-то специальных наушников, поэтому не стоит тратить деньги на приобретение отдельных наушников или дорогих флагманских моделей. Вполне подойдут среднебюджетные наушники, которые одновременно можно использовать для прослушивания музыки.

Прекрасно подойдут недавно анонсированные компанией Huawei беспроводные TWS наушники FreeBuds 4i. Подробнее ознакомиться с наушниками можно по следующим ссылкам:

здесь мы подготовили полноценный обзор наушников;

а здесь мы описали собственный опыт от их использования по сравнению с другими беспроводными наушниками.

Цена на FreeBuds 4i – 2 399 гривен.

YouTube-каналы о науке и Вселенной

Alpha Centauri

Команда энтузиастов создает самые разнообразные видео о космосе. Диапазон тем – от принципов работы орбитальной механики до истории шаттлов и объяснений вроде "что такое экзопланеты и как их ищут".

Откуда берут энергию космические аппараты: смотрите видео

Клятий раціоналіст

Ведущий Артем Албул разбирает самые распространенные ложные утверждения, а часто и откровенную дезинформацию, которая распространяется в интернете. На канале вы узнаете:

что не так с "британскими учеными",

почему 10 000 шагов каждый день – это не золотой стандарт здоровья,

что нужно знать об эффектах от вакцин и клеточном иммунитете.

Итак, цель (даже миссия) этого научно-популярного канала – развеивать мифы и пропагандировать рационализм и критическое мышление.

На что способна радиация: смотрите видео

Довколаботаніка

Небанально о ботанике рассказывает кандидат биологических наук Алексей Коваленко. На этом ютуб-канале вы найдете интересные тематические выпуски и дайджесты свежих новостей о мире растений.

Мягкий робот в Марианской впадине: смотрите видео

Tokar.ua

Администратор украинской "Википедии" Назар Токарь посвятил канал новостям и актуальным темам из мира технологий. Здесь вы узнаете о том, как сделать интернет-серфинг более безопасным, и о других полезных вещах.

Можно ли доверять VPN: смотрите видео

Огляд UA

Уже из названия канала понятно, что посвящен он обзорам:

гаджетов,

технических новинок и новостей,

интересных мероприятий и событий.

Также здесь уйма советов потребителям, которые планируют приобрести ту или иную технику.

Как выбрать накопитель для видеорегистратора: смотрите видео

Не пропустите В фирменных магазинах Huawei стартуют продажи нового электромобиля Seres SF5