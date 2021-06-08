Спиральная галактика типа "гранд-дизайн" на впечатляющем фото

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила прекрасный снимок галактики с пометкой NGC 4254, которая также известна под названием Мессье 99 (M 99).

Названная структура располагается в созвездии Волосы Вероники. Она была открыта еще в 1781 году французским астрономом Пьером Мешеном.

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Особенности галактики

Мессье 99 относится к спиральным галактикам с упорядоченной структурой – галактикам типа "гранд-дизайн" (Grand design spiral galaxy). У таких объектов ярко выражены спиральные рукава, которые выходят из центра галактики.

К классу "гранд-дизайн" относятся только около 10% всех спиральных галактик. Таким образом, Мессье 99 является довольно необычной структурой.

На фото хорошо видно, что классификация галактики M 99 в этот класс вполне оправдана: яркие закрученные спиральные ветви четко выделяются на темном фоне окружающего пространства и в них легко идентифицируются многочисленные разнообразные, но взаимосогласованные структуры,

– отмечает ESO.



Галактика Мессье 99 класса "гранд-дизайн" / Фото ESO

Добавим, что фотография получена в рамках программы "Космические сокровища ESO" (ESO Cosmic Gems) – просветительской инициативы, которая заключается в фотографировании с помощью телескопов ESO в образовательных и общественно-просветительских целях интересных, загадочных или просто красивых объектов.

Программа осуществляется в те временные интервалы, когда телескопы по каким-то причинам не могут использоваться для научных наблюдений.