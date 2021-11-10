SpinLaunch протестировала космическую катапульту

10 ноября 2021 , 15:03
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Источник:

Твиттер Скота Менли

Космос становится все ближе к людям, поэтому многие компании ищут способы более дешевого вывода полезного груза на орбиту. В основном такие усилия направлены на улучшение двигателей и ракет. Но у SpinLaunch есть другой подход – катапульта.

Идея проекта достаточно проста – берем исполинскую центрифугу и раскручиваем в ней специальный носитель с полезным грузом. Раскрутив аппарат достаточно, им буквально швырнут в стратосферу, где носитель включит собственные двигатели, которые и выведут его на орбиту. Катапульта-центрифуга будет фактически выполнять роль первой ступеньки ракеты. 9 ноября 2021 стало известно об испытаниях, которые состоялись 22 октября 2021 года.

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Центрифуга с вакуумным уплотнением раскрутила специальную ракету до скорости, которая в несколько раз больше скорости звука, а затем отправила в свободный полет. Отмечается, что тестовый баллистический ускоритель, вероятно, достиг высоты 3 км.

Сама же центрифуга-катапульта – это тестовый вариант рабочей, которую еще построят. В основном ее отличают размеры – диаметр составляет 33 метра, а размеры рабочей модели должны быть значительно больше, около 100 метров.

Перегрузка во время тестов достигла отметки около 500 – 600g. Пока остается непонятным, какой полезный груз может вообще выдержать такие нагрузки. Это актуально также потому, что рабочая модель центрифуги будет иметь больший диаметр, поэтому, отмечают специалисты, перегрузки станут еще больше.

Автор: Вячеслав Журба