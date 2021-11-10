Идея проекта достаточно проста – берем исполинскую центрифугу и раскручиваем в ней специальный носитель с полезным грузом. Раскрутив аппарат достаточно, им буквально швырнут в стратосферу, где носитель включит собственные двигатели, которые и выведут его на орбиту. Катапульта-центрифуга будет фактически выполнять роль первой ступеньки ракеты. 9 ноября 2021 стало известно об испытаниях, которые состоялись 22 октября 2021 года.

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Центрифуга с вакуумным уплотнением раскрутила специальную ракету до скорости, которая в несколько раз больше скорости звука, а затем отправила в свободный полет. Отмечается, что тестовый баллистический ускоритель, вероятно, достиг высоты 3 км.

Сама же центрифуга-катапульта – это тестовый вариант рабочей, которую еще построят. В основном ее отличают размеры – диаметр составляет 33 метра, а размеры рабочей модели должны быть значительно больше, около 100 метров.

Перегрузка во время тестов достигла отметки около 500 – 600g. Пока остается непонятным, какой полезный груз может вообще выдержать такие нагрузки. Это актуально также потому, что рабочая модель центрифуги будет иметь больший диаметр, поэтому, отмечают специалисты, перегрузки станут еще больше.