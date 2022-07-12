Meta представила Sphere – открытый источник знаний, который будет использовать даже "Википедия"

Компания Meta представила инструмент Sphere. Этот источник знаний основан на общедоступных данных и использует открытый механизм поиска по ним.

Привычные поисковики используют метод ранжирования результатов, например, занижая позиции информации от пользователей в пользу официальных источников.

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Как работает система Meta

Sphere использует неструктурированную и неотфильтрованную базу знаний CCNet, состоящую из 134 миллионов интернет-страниц. Поскольку алгоритм поиска Sphere открыт, под каждую задачу его можно настроить самостоятельно.

Первым пользователем Sphere стала "Википедия". Автоматизированный инструмент поможет идентифицировать информацию в статьях, на которые отсутствуют цитаты. Пока что взаимодействие интернет-энциклопедии и алгоритма находится в стадии тестирования.

Почему это полезно

Вы, наверное, не раз слышали о том, что люди в шутку редактируют страницы в Википедии. Также это делают специально для искажения и распространения ложной информации. Это оказывает существенное влияние на достоверность информации на "Википедии". Новый инструмент Sphere улучшит ситуацию с такими материалами.

Также Sphere может иметь еще большую ценность как инструмент SEO, обнаруживая и предупреждая владельцев веб-страниц о неработающих или ошибочных ссылках, что может помочь обеспечить лучшее сопоставление данных для контекстуального сопоставления релевантных запросов.

Автоматизированная система, способная предупреждать администраторов сайтов о проблемных ссылках, может быть чрезвычайно ценной и может улучшить более широкий поток информации в интернете и ее точность, способствуя созданию лучшей экосистемы данных.