Конец эпохи: последний полет по программе Space Shuttle
Источник:24 канал
8 июля 2011 года состоялся последний старт шаттла Atlantis, который ознаменовал конец эпохи космических челноков. Он стал завершающим для всей программы и оставил Америку зависимой от российских "Союзов" до появления Crew Dragon от компании SpaceX в 2020 году.
Космические челноки выполняли свою работу с 12 апреля 1981 года, когда состоялся старт печально известного шаттла Columbia. Всего было построено 5 экземпляров шаттлов, совершивших полеты в космос. Два из них, Challenger и Columbia, потерпели крушение в результате чего погибли 14 человек. Шаттлы вывели множество спутников и автоматических межпланетных станций в космос, ремонтировали спутники и возвращали их на Землю, на их борту были проведены тысячи научных экспериментов. Именно с помощью шаттлов была построена Международная космическая станция, которая не была бы такой громоздкой без этих замечательных космических ракетопланов. Старт "Атлантиса" 8 июля 2011 году стал 135 и последним полетом челнока.
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Старт космического челнока Atlantis: смотреть видео онлайн
Подборка поразительных фотографий с последней миссии шаттла Atlantis
Экипаж космического шаттла Atlantis в миссии Space Transportation System-135 (STS-135):
- Кристофер "Крис" Фергюсон – командир экипажа. Для него это был уже третий космический полет.
- Дуглас "Даг" Херли – пилот. Для него это был второй полет. Представляется символичным, что Даг закончил эпоху шаттлов в миссии STS-135 и открыл новую страницу пилотируемой программы США в миссии SpaceX DM-2.
- Сандра Магнус – специалист миссии. Для нее это был четвертый космический полет.
- Рекс Уолхайм – специалист миссии. Для астронавта это был третий космический полет.
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Цели миссии STS-135
Шаттл Atlantis должен был доставить на Международную космическую станцию дополнительное и научное оборудование для дальнейшего функционирования станции, а также различные припасы. Кроме того, нужно было вывести на орбиту миниатюрный спутник PSSC-2 на котором тестировались демонстративные технологии солнечных панелей Picos Satellite 2.
Фотографии миссии STS-135
Space Shuttle Atlantis готовый к старту / Фото NASA
Территория вокруг Космического центра Кеннеди пристально охраняется, особенно – перед запуском/ Фото NASA
За несколько секунд до зажигания маршевых двигателей / Фото NASA
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Добавить на шаттлы "окна заднего обзора" было замечательной идеей / Фото NASA
МКС и Луна, сфотографированные с борта "Атлантиса" / Фото NASA
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Вид на Atlantis с борта МКС / Фото NASA
Шаттл фотографировали со всех сторон / Фото NASA
Три маршевых двигателя RS-25 / Фото NASA
Теперь время за работу, ведь надо переместить блок помпы в грузовой отсек шаттла / Фото NASA
Работа не прекращается даже ночью, которая наступает очень быстро / Фото NASA
Астронавты проработали в космосе более 6 часов / Фото NASA
Поразительная красота природы и человеческой техники / Фото NASA
Работа выполнена и пора домой: экипаж МКС сделал эту фотографию, на которой видно вход "Атлантиса" в атмосферу / Фото NASA
Почти касается посадочной полосы / Фото NASA
За мгновение до приземления/ Фото NASA
После последнего полета Atlantis нашел приют в Космическом центре Кеннеди, где его могут посетить все желающие / Фото NASA