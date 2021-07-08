Космические челноки выполняли свою работу с 12 апреля 1981 года, когда состоялся старт печально известного шаттла Columbia. Всего было построено 5 экземпляров шаттлов, совершивших полеты в космос. Два из них, Challenger и Columbia, потерпели крушение в результате чего погибли 14 человек. Шаттлы вывели множество спутников и автоматических межпланетных станций в космос, ремонтировали спутники и возвращали их на Землю, на их борту были проведены тысячи научных экспериментов. Именно с помощью шаттлов была построена Международная космическая станция, которая не была бы такой громоздкой без этих замечательных космических ракетопланов. Старт "Атлантиса" 8 июля 2011 году стал 135 и последним полетом челнока.

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Старт космического челнока Atlantis: смотреть видео онлайн

Подборка поразительных фотографий с последней миссии шаттла Atlantis



Плакат мисии / Фото NASA

Экипаж космического шаттла Atlantis в миссии Space Transportation System-135 (STS-135):

Кристофер "Крис" Фергюсон – командир экипажа. Для него это был уже третий космический полет.

Дуглас "Даг" Херли – пилот. Для него это был второй полет. Представляется символичным, что Даг закончил эпоху шаттлов в миссии STS-135 и открыл новую страницу пилотируемой программы США в миссии SpaceX DM-2.

Сандра Магнус – специалист миссии. Для нее это был четвертый космический полет.

Рекс Уолхайм – специалист миссии. Для астронавта это был третий космический полет.

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Цели миссии STS-135

Шаттл Atlantis должен был доставить на Международную космическую станцию ​​дополнительное и научное оборудование для дальнейшего функционирования станции, а также различные припасы. Кроме того, нужно было вывести на орбиту миниатюрный спутник PSSC-2 на котором тестировались демонстративные технологии солнечных панелей Picos Satellite 2.

Фотографии миссии STS-135



Space Shuttle Atlantis готовый к старту / Фото NASA



Территория вокруг Космического центра Кеннеди пристально охраняется, особенно – перед запуском/ Фото NASA



За несколько секунд до зажигания маршевых двигателей / Фото NASA

За несколько секунд до начала работы трех главных жидкотопливных двигателей под шаттлом начинают бить искры. Они нужны для того, чтобы сжигать водород, который просачивается наружу перед началом работы двигателей. Если этого не сделать, он может скопиться прямо под космическим челноком, а это может привести к взрыву. Такая система называется "Система гарантированного дожигания водорода".

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Успешный старт / Фото NASA



Внешний топливный бак отсоединяется уже после того, как были отсоединены два боковых ускорителя SRB/ Фото NASA



На переднем плане расположен стыковочный механизм, который называется APAS-95 (Androgynous Peripheral Attach System) / Фото NASA

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Добавить на шаттлы "окна заднего обзора" было замечательной идеей / Фото NASA



МКС и Луна, сфотографированные с борта "Атлантиса" / Фото NASA

После аварии шаттла Columbia 1 февраля 2003 года экипаж МКС должен пристально разглядывать шаттл после сближения. Астронавты тщательно фотографировали космический челнок, чтобы выявить малейшие повреждения, которые могли возникнуть во время старта.

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Вид на Atlantis с борта МКС / Фото NASA

В багажном отсеке шаттла располагался многоцелевой модуль материально-технического обеспечения "Рафаэлло". В такой модуль клали все необходимое ооборудование для экипажа МКС. С помощью роботизированного манипулятора "Рафаэлло"отсоединялся от шаттла и подключался к МКС.

Шаттл и Карибские острова / Фото NASA



Шаттл фотографировали со всех сторон / Фото NASA



Три маршевых двигателя RS-25 / Фото NASA



Теперь время за работу, ведь надо переместить блок помпы в грузовой отсек шаттла / Фото NASA



Работа не прекращается даже ночью, которая наступает очень быстро / Фото NASA



Астронавты проработали в космосе более 6 часов / Фото NASA



Поразительная красота природы и человеческой техники / Фото NASA



Работа выполнена и пора домой: экипаж МКС сделал эту фотографию, на которой видно вход "Атлантиса" в атмосферу / Фото NASA



Почти касается посадочной полосы / Фото NASA



За мгновение до приземления/ Фото NASA



После последнего полета Atlantis нашел приют в Космическом центре Кеннеди, где его могут посетить все желающие / Фото NASA