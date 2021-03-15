Фотограф Джек Байер нередко публикует в своем твиттере и на канале YouTube интересные фотографии и ролики, посвященные космической тематике. В одной из свежих записей он разместил ускоренное видео процесса установки плит термической защиты на секцию одного из будущих прототипов многоразового корабля Starship.

SpaceX постепенно начинает увеличивать количество плиток теплозащитного экрана – если на SN8 их, по сути, не было, то на SN11 ими покрыта уже заметная часть ракеты. Возможно, в ближайшие месяцы мы увидим прототип с полноценным тепловой защитой (он должен предотвратить разрушение корабля при нагревании во время входа в атмосферу Земли).

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Процесс установки термозащитных плит на корабль Starship: смотрите видео

Подготовка к испытательному полету Starship SN11

По словам Илона Маска, в SN11 было внесено множество изменений с целью исправить обнаруженные во время предварительных испытаний недостатков. Он пояснил, что прототип SN10 взорвался после посадки, потому что двигателям не хватило мощности в результате утечки гелия из топливного бака.

3 марта SpaceX запустила прототип Starship SN10 на высоту 10 километров и сумела приземлить его, хотя ракета взорвалась через восемь минут после посадки. Это было третье полетное испытание после двух запусков Starship, SN9 и SN8, на ту же высоту – прототипам удалось взлететь и провести необходимые маневры, но они разбились при посадке.

В настоящее время новая версия Starship SN11 готовится к огневым испытаниям двигателей. FFA дало SpaceX разрешение на проведение полетных испытаний SN11 при том, что расследование взрыва SN10 еще не завершено. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что полет Starship SN11 на высоту 10 километров может состояться уже к концу этой недели.

Работа над Starship

SpaceX постепенно вносит изменения и обновления в конструкцию Starship после каждого испытательного полета. Ракета имеет высоту около 50 метров текущие прототипы приводятся в движение тремя ракетными двигателями Raptor, а окончательная версия получит шесть таких двигателей. Сам корабль – лишь часть огромной полностью многоразовой системы, которая будет включать, помимо Starship, также 70-метровую сверхтяжелую ракету первую ступень Super Heavy с 30 двигателями Raptor. Вся система будет пригодной для полноценного повторного использования.

Компания заявила, что Starship в результате сможет доставлять до 100-110 тонн на низкую околоземную орбиту.