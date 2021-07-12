Ученые создали ткань, которая может эффективно охлаждать тело

Количество смертей от жары ежегодно растет. Растет и количество людей, которые от жары страдают. Это приводит к снижению эффективности их работы, проблемам со здоровьем и значительной потере комфорта в жаркие месяцы. Ученые удачно справились с этой проблемой, создав ткань, которая может охлаждать тело человека.

Материал для нагрева человеческого тела или сохранения температуры создать легко. А вот материал, который будет эффективно его охлаждать – нет. Ученые из Университета науки и технологий Хуачжун и Чжэцзянского университета разработали уникальную ткань, которая способна отводить тепло непосредственно от тела человека. Это обеспечивает снижение температуры на 5 градусов по Цельсию.

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Демонстрация новейшей технологии теплоотвода / Фото Science

Подробнее об инновационной разработке ученых

На картинке видно, как ткань охлаждает тело человека. С правой стороны на волонтера надета разработанная ткань для теплоотвода. Слева – обычная хлопковая рубашка. На инфракрасной фотографии видна разница температур.

Новая ткань имеет толщину 550 микрометров и состоит из смеси полимолочной кислоты с синтетическими волокнами. Также на поверхность нанесены наночастицы диоксида титана, который широко применяется при производстве красок и красителей. Вещество защищает от перегрева благодаря способности отражать ультрафиолетовое и длинноволновое инфракрасное излучение.

Состав ткани на молекулярном уровне поглощает тепло, которое выделяет тело человека в ближнем инфракрасном диапазоне и излучает его в окружающее пространство уже в среднем инфракрасном диапазоне. Главной проблемой было забрать тепло от тела человека именно в ближнем инфракрасном диапазоне, которое само по себе плохо рассеивается в окружающей среде.

Для проверки характеристик ткани ее плотно прикладывали к телу подопытного. Теперь ученые планируют проверить, как разработка будет охлаждать, если будет свободно сидеть на теле.