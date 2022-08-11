SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink: известно, сколько их на орбите

В ночь с 9 на 10 августа SpaceX удачно вывела на орбиту еще одну партию спутников Starlink. Добавив в свое созвездие спутников еще 52 единицы SpaceX преодолела очередную тысячу.

Как сообщает 24 канал, после этого запуска общее количество активных сателлитов сети Starlink составило 3009 единиц. До запланированного количества еще много, но SpaceX уверенно увеличивает количество спутников.

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Как прошел запуск

Сам запуск прошел в штатном режиме без изменений, что уже стало привычным делом для компании.

Ракета Falcon 9 со спутниками стартовала с площадки в Космическом центре Кеннеди во Флориде и успешно совершила вертикальную посадку на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, базирующийся в Атлантическом океане.

Стоит отметить, что SpaceX сильно обогнал конкурентов в сфере запуска интернет-спутников в космос. К примеру, OneWeb, конкурент Starlink, даже пришлось обратиться к SpaceX с просьбой вывести их спутники на орбиту после того, как компания прекратила сотрудничество с россией.

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Напомним, что Starlink далеко не единственный проект частной космической компании Илона Маска. Миллиардер имеет амбициозные планы колонизировать Марс и для этого SpaceX работает над флагманской и крупнейшей в истории человечества ракетной системой Starship. Она состоит из первой ступени Super Heavy и самого корабля Starship, которые будут возвращаться после полета на Землю и будут полностью использоваться повторно.

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В прошлом году компания активно тестировала прототипы корабля Starship и строила бустер Super Heavy. Теперь SpaceX готовится к орбитальному полету всей системы. Да, недавно были проведены успешные огневые испытания Super Heavy Booster 7 с одним двигателем Raptor следующего поколения.

Это отличная новость после недавней неудачи в ходе тестовых испытаний бустера на площадке, закончившихся возгоранием и взрывом.