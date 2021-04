Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде 23 апреля в 12:48 по киевскому времени. До этого пуск был запланирован на 22 апреля, однако NASA и SpaceX решили отложить его на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Интересно SpaceX Илона Маска высадит людей на Луну

Чем интересен запуск Crew-2

Это вторая полноценная миссия по доставке экипажа на МКС, которую осуществляет американская частная компания SpaceX. Особенностью этого полета является еще и то, что впервые в истории, как первая ступень ракеты Falcon 9, так и космический корабль Crew Dragon применяются повторно.



Корабль Crew Dragon перед стартом / Скриншот 24 канал

Что касается корабля, то он использовался во время исторической миссии Demo-2 в ходе которой получил название Endevour, в рамках которой к МКС отправились американские астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли.

Интересный факт. Одной из участниц действующего экипажа, который отправился к МКС в рамках миссии Crew-2. является жена Роберта Бенкена – Меган Макартур.

Первая ступень, как уже было упомянуто, также ранее использовалась при запуске корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-1.

Экипаж миссии Crew-2

На борту Crew Dragon находятся представители сразу трех стран. Вместе с американскими астронавтами Робертом Шейном Кимбро и Меган Макартур к МКС отправились японец Акихико Хошиде и француз Томас Песке. Им предстоит провести на борту МКС следующие шесть месяцев, а действующий экипаж станции скоро вернется на Землю.



Астронавты миссии Crew-2 / Фото SpaceX

Астронавты проведут на борту МКС более 200 научных экспериментов и опытов, среди которых, как медицинские исследования, так и эксперименты над новыми материалами. Об этом подробно читайте в нашем материале.

Посадка первой ступени Falcon 9

Первая ступень штатно отработала все фазы полета и совершила успешную посадку на плавучую платформу Of course i still love you. На этот раз ступени удалось спуститься практически в центр отметки на платформе.



Посадка первой ступени Falcon 9 на плавучую платформу / Скриншот 24 канал