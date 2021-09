SpaceX запустила партию обновленных спутников Starlink с лазерной связью

Компания SpaceX запустила первые обновленные интернет-спутники Starlink, которые оснащены системой лазерной связи. Кроме того, это первый выделенный запуск на орбиту с высоким наклоном, что в перспективе позволит покрыть сигналом приполярные регионы Земли.

Компания Илона Маска SpaceX запустила с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 51 спутник Starlink. Запуск состоялся 13 сентября в 23:55 по восточному времени (14 сентября в 06:55 по Киеву).

Спутники на орбиту вывела ракета-носитель Falcon 9. Первая ее многократная ступень уже использовалась в девяти предыдущих запусках. На этот раз она снова успешно приземлилась на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Почему запускали с базы Ванденберг

Из-за расположения этот космодром используют для запусков на орбиты с высоким наклоном, чаще всего на полярную. Эта партия из 51 спутника Starlink стала первой, которую запустили на орбиту с наклонением 70 градусов вместо обычных 53.

Орбита с таким высоким наклоном позволит компании начать работу в полярных регионах Земли. На трансляции запуска можно увидеть, что после запуска новые спутники пролетели над Антарктидой.

Чем отличается эта партия спутников

В текущем виде Starlink работает по схеме "пользователь – спутник – наземная станция", поэтому компания строит или арендует наземные станции, которые связывают спутники с интернетом. Эта схема работает достаточно неплохо, но она не дает возможности связываться со спутниками в полярных регионах и над океанами, или обеспечивает нестабильную и медленную связь.

SpaceX уже не первый год разрабатывает систему лазерной связи между аппаратами на орбите, чтобы иметь возможность передавать сигнал на удаленные от спутника наземные станции, используя соседние аппараты в качестве ретрансляторов. Компания уже запустила и протестовала отдельные спутники с такой функцией, а теперь начала их серийное производство и запуск.

Запущенные спутники предназначены для предоставления интернета на приполярных территориях. В том числе они позволят компании начать предоставление услуг на Аляске. Космические аппараты оснащены новыми лазерными передатчиками, что должно повысить скорость и стабильность сигнала.