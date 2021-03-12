SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ракету, летавшую в шестой раз
Компания SpaceX в очередной раз запустила свою многоразовую ракету-носитель Falcon 9. В рамках миссии Starlink компания вывела на орбиту 60 интернет-спутников. Первая ступень совершила успешную посадку на платформу Just read the instructions в Атлантическом океане. Чуть позже компания подтвердила успешное выведение спутников на низкую околоземную орбиту.
Источник:24 канал
Стоит отметить, что именно эта первая степень совершила уже шесть успешных запусков ракет для различных миссий SpaceX.
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Кстати, именно эту степень использовали в 2020 году во время миссии Demo-2 – первого запуска на Falcon 9 и корабля Dragon космонавтов Международной космической станции. Также она применялась в миссиях ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1 и Starlink.
Другие интересные моменты запуска SpaceX
Интересно, что на этот раз повторно использовались также обтекатели полезной нагрузки, которые применялись в прошлом году. Одна часть носового обтекателя применялась при запуске европейского спутника Sentinel-6A, а другая – в двух коммерческих спутниковых миссиях ANASIS-II и SXM-7.
Напомним клиенты Starlink, которые участвуют в программе бета-тестирования "Лучше, чем ничего", получают комплект, который включает антенну и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного подключения к спутниковому интернету. В США стартовый комплект стоит 500 долларов при ежемесячной абонентской плате 100 долларов.
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