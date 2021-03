Компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 осуществила запуск очередной партии из 60 спутников связи в рамках миссии Starlink 22. Очевидно SpaceX набрала хороший темп запусков, ведь это уже четвертый запуск в рамках Starlink за месяц.

Первая ступень Falcon 9, которая участвовала при запуске в этой миссии, ранее была применена в пяти пусках. После успешного запуска первая ступень совершила запланированную посадку на баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Интересно Илон Маск отреагировал на решение ESA и пообещал отправить людей на Марс к 2030 году

Все 60 спутников примерно через час после запуска отделились от верхней ступени. Обтекатели полезной нагрузки также ранее уже участвовали в запуске и использовались повторно.

Другие запуски Starlink в марте

Ранее в этом месяце прошло уже три миссии Starlink: 4 марта, 11 марта и 14 марта. Во время предыдущего старта был поставлен рекорд по возврату одной и той же первой ступени на Землю: эта процедура была впервые проведена девятый раз. Напомним: до капитального ремонта ступень должна отработать 10 запусков, а общий заложенный инженерами SpaceX ресурс теоретически достигает 100 миссий.

Тестирование интернет Starlink

Сейчас клиенты Starlink, которые участвуют в программе бета-тестирования интернета Starlink, получают комплект, содержащий тарелочную антенну и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного спутникового подключения к интернету. В США стартовый комплект стоит 500 долларов при ежемесячной абонентской плате 100 долларов, но программа действует уже во многих странах.

SpaceX собирается построить завод Starlink в Техасе, а также развернуть спутниковые услуги до конца года в 25 странах. Компания также недавно подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов.