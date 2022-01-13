SpaceX запускает украинский спутник "Січ-2-30": онлайн-трансляция
13 января 2022 , 17:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Сегодня, 13 января 2022 года, планируют запуск украинского спутника "Січ-2-30". Событие будет транслировать SpaceX.
Спутник, который изначально разрабатывался под названием "Січ-2-1", предназначен для оптико-электронного зондирования поверхности планеты Земля. Его запустят в рамках миссии Transporter-3.
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Трансляция запуска
Прямая трансляция запуска ракеты SpaceX с украинским спутником на борту: онлайн-видеоОтметим, что кроме украинского спутника в рамках миссии Transporter-3 будет запущено еще более 100 других космических аппаратов. Такая программа SpaceX называется SmallSat Rideshare – ее цель удешевление цены на запуск полезной нагрузки путем распределения затрат, поскольку летит не один груз, а несколько от разных заказчиков. Так цена за 200 килограммов полезной нагрузки составляет около миллиона долларов. Больше интересной информации об этой миссии читайте в нашем материале.