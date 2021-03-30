Во вторник компания Илона Маска SpaceX проведет тестовый полет своего космического корабля Starship SN11, который уже трижды переносился. В рамках теста корабль должен подняться на высоту 10 километров, провести несколько маневров и безопасно приземлиться на платформу.

Ранее SpaceX провела огневые испытания двигателей Starship SN11 после замены одного из них, после этого 26 марта корабль должен был осуществить тестовый полет, но его перенесли на понедельник.

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В понедельник корабль был полностью готов к полету, однако инспектор FAA, который должен присутствовать во время проведения тестов, не сумел вовремя добраться Бока-Чика, где расположен космодром Starbace, из-за чего запуск перенесли на вторник.

Где смотреть прямую трансляцию Starship SN11

24 канал будет транслировать тестовый полет корабля Starship SN11 поэтому вы можете посмотреть трансляцию по ссылке ниже. Предварительно трансляция должна начаться в 15:30, примерно за полчаса до старта космического корабля, однако сроки могут сместиться, все зависит от готовности Starship SN11 к старту.

Коротко о космическом корабле Starship

Напомним, что космический корабль Starship является флагманом SpaceX в космической отрасли, на который компания возлагает большие надежды. Он будет осуществлять полеты в пределах Земли перевозя грузы до 120 тонн и пассажиров до 100 человек. Также корабль использовать для полетов на Луну и Марс. Ранее Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.