После успеха в Украине Starlink получила миллионный контракт от военных США

Командование специальных операций ВВС США заключило со SpaceX годовой контракт на сумму 1,9 миллиона долларов для обеспечения работы интернета системами Starlink в Европе и Африке, начиная с августа.

Контракт касается оборудования и услуг поддержки военных авиатранспортных подразделений на авиабазе "Рамштайн", Германия. Он содержит спутниковые терминалы и интернет-сервисы для оперативного обеспечения услуг на стационарных сайтах и мобильных пользователей, которым нужно подключить устройства к интернету.

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Контрактный офис Командования специальных операций ВВС заявил, что контракт с единственным источником, поскольку SpaceX была единственным участником торгов, который мог предоставить необходимые услуги и показал, что может работать во враждебной электронной среде.

Общее требование заключалось в коммерческом спутниковом интернет-решении с использованием спутников на низкой околоземной орбите (LEO) с доступными услугами в Европе и Африке для поддержки 86-го аэротранспортного крыла ВВС.

После тщательного исследования было обнаружено, что SpaceX Starlink является единственным поставщиком, способным предоставить данную специализированную услугу связи в текущих зонах работы в необходимое время. Starlink – единственная коммуникационная компания, которая в настоящее время предоставляет коммерческое спутниковое решение для Европы и Африки,

– говорится в документе с обоснованием контракта, опубликованном 5 августа.

Созвездие спутников Starlink

После последнего запуска спутников Starlink 12 августа SpaceX имеет самую большую группировку спутников на орбите – 2287 штук, которые сейчас работают.

Ни один из текущих интернет-провайдеров LEO – Amazon Kuiper, OneWeb, Telesat – не может предложить никаких аналогичных услуг, как в Европе, так и в Африке. Starlink также является единственным поставщиком спутниковой сети LEO, который сейчас используется в Украине и доказал свою эффективность в экстремальных условиях.

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Напомним, что в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину потребности в коммуникациях для поддержки функционирования критической инфраструктуры растут каждый день. Благодаря оборудованию Starlink, украинские операторы быстро восстанавливают поврежденные коммуникации и обеспечивают связь для гражданских и военных в наиболее опасных местах страны.