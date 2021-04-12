Выступая 6 апреля на Satellite 2021 LEO Digital Forum, Гвинн Шотвелл сообщила, что SpaceX надеется пересечь эту границу через несколько месяцев, когда завершит в общей сложности 28 регулярных запусков Starlink. Стоит сказать, что 7 апреля прошел 23-й успешный запуск действующих спутников 1.0, первые из которых были выведены на орбиту в ноябре 2019 года. На высоту в 250 км было выведено еще 60 спутников.

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В целом из более чем 1383 спутников, запущенных SpaceX за эти 17 месяцев, около 1369 все еще находятся на орбите и, по меньшей мере 1356 из них функционируют так, как ожидалось, более 900 достигли своих конечных орбит и находятся в рабочем состоянии. Еще 400, пожалуй, находятся на длительных парковочных орбитах на десятки-сотни километров ниже своей эксплуатационного орбиты в 550 км.

Расширение созвездия Starlink на орбите

SpaceX, похоже, остановит запуски Starlink примерно на две недели, чтобы полностью сосредоточиться на втором регулярном запуске космонавтов на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-2. Компания, как ожидается, вернется к ускоренным пускам Starlink в конце апреля. Если с этого момента SpaceX будет соответствовать своему среднему показателю в I квартале 2021 года и будет запускать Starlink каждые 12 дней, то пуск Starlink-28 может произойти примерно в конце июня – а, возможно, и раньше. После этого останутся только проверки работоспособности каждого спутника и подъем на рабочие орбиты.



Покрытие Starlink в начале марта / Фото SpaceX

Иными словами, если не будет наблюдаться беспрецедентное количество ранних отказов спутников или подъем на целевые орбиты не займет слишком много времени, у SpaceX будет достаточно действующих спутников (около 1700) для почти полного непрерывного покрытия спутниковой широкополосной связью Starlink населенного мира к концу третьего квартала 2021 года.