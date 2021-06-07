SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-8 и осуществила рекордную успешную посадку первой ступени

Частная космическая компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой на орбиту Земли был выведен спутник связи SXM-8 радиовещательной компании Sirius XM. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты в очередной раз успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Пуск ракеты состоялся 6 июня в 00:26 по времени Восточного побережья США (7:26 по Киеву) с площадки космодрома на мысе Канаверал. Для SpaceX этот пуск стал уже 18-м в этом году.

Интересно Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС

Как прошел запуск ракеты Falcon 9

Если коротко, то все прошло в штатном режиме. Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя успешно села на специальную плавучую платформу под названием Just Read The Instructions.

Трансляция запуска ракеты Falcon 9: смотрите видео

В рамках миссии SpaceX осуществила успешную посадку первой степени уже 87-й раз. Кроме того, компания Илона Маска осуществила уже второй пуск за три дня с мыса Канаверал.

В четверг в космическое пространство отправился корабль Dragon, на борту которого находилось несколько тонн груза для экипажа Международной космической станции. В субботу этот корабль успешно состыковался с орбитальной станцией.

Кроме того, Falcon 9 вывела на орбиту спутник SXM-8 массой 7 тонн. Он будет использоваться для трансляции спутникового радио клиентам компании Sirius XM в США, Канаде и странах Карибского бассейна.



Спутник связи SXM-8 / Фото Space.com

Это уже второй массивный спутник SXM, который выводится на орбиту SpaceX. Предыдущий 7-тонный аппарат SXM-7 был запущен в космос в декабре прошлого года.

Спутник SXM-7 так и не был введен в эксплуатацию, и компания уже, а также получила 225 миллионов долларов страховой компенсации, покрывающей запуск и первый год работы аппарата.

Согласно имеющимся данным, Sirius XM намерена построить и вывести на орбиту еще один такой же спутник, который должен стать заменой SXM-7.